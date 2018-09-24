Викторина от сериала "Молодежка"

Финальный сезон "Молодёжки" в самом разгаре, а это значит, что пришло время подарочков

Смотри в эфире СТС новые серии любимого сериала и выигрывай эксклюзивное полотенце от "Молодёжки"

Обязательные условия конкурса:

- Быть участником группы https://vk.com/ctckazan

- Сделай репост записи

- Отвечай на вопросы викторины на сайте СТС Казань https://www.ctc-kazan.ru/quiz/

- Собери ТРИ кодовых слова, пришли их в личные сообщения сообщества (считаются только три слова в одном сообщении!)

- Каждую неделю (по понедельникам) вопросы и кодовые слова по ссылке будут обновляться. Поэтому кодовые слова необходимо сохранять

! Первых три участника, кто написал все три кодовых слова получат призы

!! Напомним, что победитель считается, при условии, если все ТРИ слова написаны в одном сообщение



Желаем удачи!!!