ОЛЬГА МЕДЫНИЧ СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ

ТЕЛЕКАНАЛ СТС И КОМПАНИЯ «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НАД ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ КОМЕДИЕЙ «ПОГНАЛИ». ПО СЮЖЕТУ МНОГОДЕТНОЕ СЕМЕЙСТВО ОСИНЫХ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА В МИНСК РАДИ МЛАДШЕЙ ДОЧКИ ВАРИ, КОТОРАЯ МЕЧТАЕТ ПОБЕДИТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАРОДНОЙ ПЕСНИ. НА ПУТИ К ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ ГЕРОЕВ В ИСПОЛНЕНИИ МИХАИЛА ТРУХИНА, ОЛЬГИ МЕДЫНИЧ, ИРИНЫ ПЕГОВОЙ И ДРУГИХ АКТЁРОВ ЖДУТ НЕОЖИДАННЫЕ ПОПУТЧИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНДИТЫ БЛИЗНЕЦЫ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТ СЕМЕЙНЫЙ МИНИВЭН. АНТОН ФЕДОТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР КАНАЛА СТС: «Cериалы в жанре роуд-муви — это неисследованная ниша, которую мы готовы занять. Мне самому всегда нравилось следить за приключениями героев в дороге: когда они не сидят на месте, а постоянно движутся к намеченной цели, попадая в неожиданные ситуации. А в центре сюжета нашей истории — на первый взгляд, обычная семья Осиных, но, если копнуть глубже, окажется, что у каждого из них свой скелет в шкафу. Смогут ли они остаться семьёй после того, как все тайны раскроются, зрителям и предстоит узнать». В новом проекте СТС популярной актрисе и блогеру ОЛЬГЕ МЕДЫНИЧ досталась роль многодетной мамы Аллы Осиной. На съёмках Ольга признавалась, что не представляет, как её героиня справляется с таким количеством детей: «У меня один ребёнок, и то мама помогает мне двадцать четыре часа в сутки. При этом я могу что-то не успеть, забыть кому-то позвонить. А в нашем сериале герои путешествуют с четырьмя детьми — как они это выдержат, не знаю. Мне кажется, такое приключение может либо разрушить семью, либо сплотить». Кстати, в жизни актрисы случались похожие путешествия: «У меня бабушка из Украины, и, чтобы добраться до неё, мы всей семьёй отправлялись в трёхдневное путешествие из Северодвинска, где тогда служил папа. Это были незабываемые поездки: по пути наш старенький «жигулёнок» частенько ломался, мы грели еду на маленьких конфорках, а продуктов был целый обоз — тогда ведь на трассе не было супермаркетов. Сейчас мне важен комфорт, поэтому я бы не решилась на такое приключение, но в детстве это было здорово». В отличие от своей партнёрши МИХАИЛ ТРУХИН («Ивановы-Ивановы») и сейчас готов к долгим семейным поездкам: «Обожаю путешествовать на машине: практически всю Европу объездил с семьёй. Здесь ты сам себе хозяин, сам распоряжаешься своим временем, сам выбираешь, куда ехать и где остановиться. К тому же это невероятно красиво». По сценарию его герой Эдик отправляется в поездку, преследуя не только семейные цели, но и свою корыстную. «Вы знаете, мой персонаж — авантюрист, идущий по жизни легко, можно сказать, свободный от комплексов человек. А вообще главные герои нашей истории всё-таки дети, которых, как известно, не переиграть. И это добавляет драйва взрослым артистам», — признавался Михаил. Юных путешественников сыграли опытные артисты, уже известные зрителям по ролям в рейтинговых проектах. Так, на счету 8-летней ВИТЫ КОРНИЕНКО (Варя) 32 работы, включая сериалы СТС «Воронины» и «Психологини». А 15-летняя АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЁВА (Даша) является не только актрисой и моделью, но и трёхкратной чемпионкой мира по уличным танцам. Съёмки приключений семейства Осиных стартовали в Москве, а после переместились в Краснодарский край и Республику Адыгея, где в кадре окажутся местные трассы, придорожные кафе, заправки, отели и, конечно, горные и лесные пейзажи. «Мы хотим запрыгнуть в последний вагон отъезжающего поезда и захватить лето, насколько это возможно, поэтому перебрались на юг», — поясняет продюсер СЕРГЕЙ МАЕВСКИЙ. Главное транспортное средство сериала — семейный минивэн — представлено сразу двумя ретроавтобусами Volkswagen, один из которых разобрали для сцен в павильоне, а другой приготовили для съёмок проездов. «Наша задача — создать компактный домик на колёсах, с помощью которого можно путешествовать с комфортом, — комментирует художник- постановщик МАКСИМ РИВАКА. — По сути мы cделали передвижной кинопавильон: видоизменили автомобили, добавив крепления для палатки, маркизу, которая позволяет устраивать мини-пикник рядом с машиной, поменяли «начинку», воссоздав сидения, полки и другие детали с нуля».

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