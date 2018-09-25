Любовь и рок-н-ролл!

Андрей Чадов, Роман Полянский и Ольга Филимонова в новой мелодраме «Мелодия любви» на Dомашнем 3 октября в 19:00! Костя и Дина были самой красивой парой в консерватории. Спустя десять лет Костя стал музыкальным продюсером, а Дина забросила музыку ради успешной жизни. Все идет, как по нотам: квартира, машина и стабильная работа личным ассистентом. Расстраивает Дину только одно: Костя до сих пор не сделал ей предложение. На встрече выпускников любимый появляется с другой и объявляет, что их роман закончен. Отчаяться? Ну уж нет. Это не в характере целеустремленной красавицы. У некоторых, в конце концов, жизнь сложилась еще хуже. Взять хотя бы уличных музыкантов, которые каждую пятницу играют у ее дома. Случайное знакомство с группой оказывается полезным, когда Дине понадобилось найти исполнителей на день рождения шефа. Солист коллектива не только покоряет всех гостей, но и западает в сердце Дины. Но, кажется, этот парень в рваных джинсах - вовсе не тот, за кого себя выдает… Однажды Дина теряет работу и в поисках новой обращается в компанию, руководителем которой оказывается… Игорь Волин — солист той самой музыкальной группы. Удивлению героини нет предела! Почему успешный бизнесмен играет на улице? На новой работе количество вопросов к начальнику только увеличилось. Волин меняет расписание, как ему вздумается, дает одно поручение за другим. Дина не понимает, как ей со всем справиться. Но главное … она влюбилась в своего босса! Хотя и поклялась однажды, что больше ни один мужчина не разобьет ей сердце… 3 октября в 19:00

на Dомашнем

«Мелодия любви». Андрей Чадов – Игорь Волин, солист музыкальной группы и директор крупной компании.

Игорь – успешный бизнесмен, но в душе остался простым парнем. Он окажется перед сложным выбором – жить с нелюбимой женщиной или бросить все ради новой любви. «В проекте меня подкупила музыка: как только ее услышал - понял, что это абсолютно моя тема, во время съемок для меня было важным поймать драйв от рок-н-ролла. Готовясь к съемкам, я пересмотрел всего Элвиса Пресли, чтобы понять, как лучше двигаться, как зажигать, но пытался делать это по-своему». Ольга Филимонова – Дина, секретарь в фирме Игоря Волина

Однажды Дина очень сильно обожглась в любви и решила, что больше не позволит ни одному мужчине разбить ее сердце. Но, увидев Игоря, не смогла противостоять нахлынувшим чувствам. Со временем она не только обрела свою любовь, но и помогла Игорю выбрать свой путь и стать счастливым. «На роль Дины меня утвердили практически сразу, она мне близка и понятна. А когда я узнала, что моими партнерами будут Андрей и Роман, сомнений не осталось». Роман Полянский – Костя, музыкальный продюсер, бывший бойфренд Дины

Костя нашел свою стезю, но от всего, что делает, старается получить личную выгоду. Именно он станет ключевой фигурой, благодаря которой, жизнь Игоря и Дины больше не будет прежней. «Сниматься я согласился сразу же, потому что моя задача как актера перекликалась с моим музыкальным прошлым. Спеть в сериале, правда, не удалось: по сценарию я играю начинающего музыкального продюсера, зато было интересно посмотреть на профессию с другой стороны». Смотри сериал «Мелодия любви» 3 октября в 19:00 на Dомашнем!

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