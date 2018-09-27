ИГОРЬ ВЕРНИК ПОСПОРИТ С СЕРГЕЕМ СВЕТЛАКОВЫМ

ИГОРЬ ВЕРНИК СТАНЕТ ВЕДУЩИМ ЛЕГЕНДАРНОГО ШОУ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!», КОТОРОЕ 26 ОКТЯБРЯ В 22:00 ВЕРНЁТСЯ НА СТС. В ОБНОВЛЁННОМ ПРОЕКТЕ ПОПУЛЯРНОМУ АКТЁРУ И ШОУМЕНУ ПРЕДСТОИТ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ЗВЁЗДНЫХ УЧАСТНИКОВ ШОУ, ЧЬИ ИМПРОВИЗАЦИИ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПРОГРАММЫ – СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ. ИГОРЬ ВЕРНИК: «Если Сергей – человек-кнопка, бетонная стена, противопожарный занавес, отделяющий актёров и сцену от зрительного зала, то я, скорее, пуховая перина, защитник и адвокат. Я не тот, кто будет плясать на трупах поверженных, скорее, всячески поддерживать коллег, но не без иронии, конечно». Актер вспоминал, что в своё время был гостем шоу СТС и тогда испытал сильные эмоции: «Это был дикий выброс адреналина! На самом деле я люблю импровизацию, люблю обстоятельства, которые требуют мгновенной реакции, дерзости, внутренней свободы! Вот и в нашем проекте будет огромное поле для импровизации, юмора и самоиронии. Я думаю, это шоу для сильных и свободных людей, потому что такие люди не боятся попасть в дурацкое положение и знают, что всегда из всего выйдут победителями». Обновлённое шоу «Слава богу, ты пришёл!» – первый проект киностудии «Свердловск», созданной Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным. По словам Александра, в роли ведущего изначально видели именно Игоря Верника: «Когда мы только задумались о том, кто может стать ведущим, наши глаза с Сергеем Светлаковым встретились, и мы сказали друг другу: «Верник!» Сергей давно знаком с Игорем, а я просто скромный почитатель его таланта». По условиям программы, четыре приглашённые звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. Оценивать результаты предстоит Сергею Светлакову, который, нажимая на кнопку, останавливает происходящее на сцене. В финале каждого выпуска именно он выбирает победителя. «Постараюсь делать это максимально объективно. Конечно, взятки буду брать, но судить обещаю честно», — шутит Сергей. Кстати, в своё время шоумен и сам был участником программы СТС. «Это действительно самый сложный жанр – испытание для мозга, а иногда и тела, – признаётся он. – А каково мне в этом жанре? Когда получается и люди смеются, конечно, мне это нравится, а когда лажаешь – не нравится почему-то...». Первый выпуск шоу «Слава богу, ты пришёл!», в основе которого австралийский формат Thank God You’re Here, вышел 24 сентября 2006 года на СТС. Тогда над проектом работала продюсерская компания «Киноконстанта» (позже – «Костафильм»), которая также производила для канала «6 кадров», «Папины дочки», «Ранетки» и многие другие успешные истории. Бессменным ведущим импровизационной программы был Михаил Шац, а кресло судьи в разные годы занимали Александр Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ургант и другие звёзды. Кстати, режиссёром проекта в своё время был Александр Жигалкин, сейчас снимающий «Ворониных», а в постоянной труппе шоу блистали звёзды кино и театра: Фёдор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Александр Олешко, Валентина Рубцова, Любовь Тихомирова и другие. В 2008 году «Слава богу, ты пришёл!» отметили премией «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: юмор». В разное время участниками программы становились Иван Ургант, Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тина Канделаки, Валдис Пельш, Оскар Кучера, Тигран Кеосаян, Ольга Шелест, Наташа Королёва, Юрий Стоянов, Антон Комолов, Валерий Сюткин, Эвелина Блёданс, Юлия Рутберг и другие звёзды. «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!»

С 26 ОКТЯБРЯ – НА СТС!

ПО ПЯТНИЦАМ В 22:00

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