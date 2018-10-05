Елена Летучая запустит два новых шоу на СТС

4 октября в концертном зале Cition Hall состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали лица канала и приглашённые звёзды: Сергей Светлаков, Елена Летучая, Александр Незлобин, Дмитрий Назаров, Ирина Розанова, Алексей Чадов, Екатерина Волкова, Юлия Топольницкая, Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Роман Курцын, Семён Трескунов, Александр Рогов, Владимир Сычёв, Антон Лирник, Роман Юнусов, Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, Сергей Лавыгин, Ольга Кузьмина, Александра Флоринская, Анжелика и Кристина Каширины, Илана Юрьева, Александр Белькович, Инна Маликова и многие другие. Торжественный вечер открыл генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов: «Сегодня мы стоим на пороге нового телевизионного года. И, как это принято, перед тем, как встретить новый год, нужно вспомнить всё хорошее, что было в старом. И, знаете, нам есть, чем гордиться. В первую очередь, тем, что СТС увеличил долю на 14% и стал лидером выходных дней и прайма. Безусловно, мы гордимся тем, что на днях канал взял пять статуэток самой престижной телепремии ТЭФИ и продолжает удивлять зрителей громкими премьерами и новыми лицами». Так, известный журналист и продюсер Елена Летучая появилась на презентации в новом статусе – ведущей двух телешоу, которые зрители увидят на СТС в новом сезоне. В одном из перспективных проектов она поможет талантливым изобретателям и производителям со всей страны довести их продукцию до потребителя. А в другом шоу Елене предстоит отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе попробовать местные рецепты красоты. Елена Летучая: «Я вернулась на канал СТС не с пустыми руками, а сразу с двумя интересными проектами. Съёмки одного из них уже в самом разгаре, а над вторым шоу мы как раз начинаем работать. Мне хочется показать, что я могу быть разной, и надо сказать, что обе истории открывают меня с совершенно неожиданной стороны». О других премьерах и продолжениях популярных проектов рассказал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов: «Мне кажется, контент нашего канала преобразился и обзавёлся новыми жанрами: к привычным комедиям добавились романтические истории, большие вечерние шоу и драмеди. Мы продолжаем смешить зрителя, но при этом пытаемся донести до него важные смыслы и серьёзные темы. Знаете, чтобы в ложке с вареньем была хоть маленькая капелька лекарства. А в этом нам помогут как звёзды СТС, так и талантливые актёры, режиссёры и продюсеры, которые присоединились к нам в новом сезоне». Главным событием телесезона станет возвращение легендарного импровизационного шоу «Слава богу, ты пришёл!», ведущими и продюсерами которого стали Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Игорь Верник. Также среди премьер СТС были заявлены: комедийный сериал «Филатов» (в главной роли — Фёдор Бондарчук), музыкально-романтическая комедия «90-е. Весело и громко», скетчком «СеняФедя», спортивная драма «Мамы чемпионов» (в главных ролях — Ирина Розанова и Екатерина Вилкова), романтическая комедия «Не пара» с Аней Чиповской, приключенческая комедия «Погнали» (в главных ролях — Ольга Медынич и Михаил Трухин) и другие. Кроме того, зрителей ждут продолжения полюбившихся хитов: «Молодёжка», «Ивановы-Ивановы», «Воронины», «Психологини» и «Улётный экипаж». Копилку дневных шоу пополнит новое трэвел-шоу «Туристы» и мэйковер-шоу «Рогов. Студия 24» от главного стилиста канала Александра Рогова. Актёры, ведущие проектов СТС и звёздные гости вечера поделились своими впечатлениями о премьерах телеканала: Ольга Кузьмина: «В этом сезоне СТС радует жанровым многообразием: и детям есть, что посмотреть, и их родителям. Мне как маме особенно запомнилась драмеди “Мамы чемпионов”. Я своего ребёнка тоже вожу в разные секции и порой даже не задумываюсь, какие драмы происходят в раздевалках. И, конечно, я не могу не отметить скетчком “СеняФедя” — моих родных коллег из “Кухни”, которые теперь идут своей дорогой. Эти герои как два ходячих анекдота, следить за которыми безумно интересно». Александр Рогов: «Новый телесезон СТС начат масштабно, эффектно и модно! Я рад, что у канала появится большое количество новых лиц: это и Сергей Светлаков со своей командой, и Лена Летучая, и много-много актёров, в частности Аня Чиповская, моя подруга, на которую я с удовольствием посмотрю в новом сериале. Мне кажется, нас ждёт невероятный год!» Анжелика Каширина: «Презентация в стиле Нового года может создавать только праздничное настроение и дарить ощущения восторга и предвкушения. В первую очередь, я рада, что “Ивановы-Ивановы” продолжают своё триумфальное шествие. На мой взгляд, это очень яркий и смешной сериал с блистательным актёрским составом, куда входит и моя сестра Кристина. Ну и конечно, я жду премьеру музыкальной истории “90-е. Весело и громко”, где у меня очень интересные перевоплощения». Сабина Ахмедова: «Канал растёт вширь, что не может не радовать. Безусловно, я болею за наш сериал “Мамы чемпионов”, также радуюсь появлению на СТС безусловной звезды Сергея Светлакова и возвращению “Слава богу, ты пришёл!”. Но особенно мне нравятся “Психологини”: мне в принципе по душе истории, в которых главные герои — женщины». Александра Флоринская: «Что уж скрывать, я очень жду выхода третьего сезона нашего проекта “Ивановы-Ивановы”, который стал для меня знаковым. Также хочу отметить драмеди “Мамы чемпионов” с Ириной Розановой, произнёсшей со сцены очень трогательные слова на тему отцов и детей, яркий “Улётный экипаж” с Натальей Бардо, которая сегодня эффектно выступила с вокальным номером. И, конечно, я буду смотреть шоу “Слава богу, ты пришёл!”, где в конце каждого выпуска хор талантливых детей будет исполнять забавно переделанные песни».

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