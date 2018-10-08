Анна Семенович соблазнила Михаила Трухина

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович появится в третьем сезоне комедийного хита СТС «Ивановы-Ивановы», который стартует в эфире 29 октября в 20:00. В новых сериях ей предстоит стать сексуальной фантазией верного семьянина Лёши (Михаил Трухин) и первой звездой, примерившей эксклюзивное платье от Ивановых. Анна Семенович: «Как-то я заболела и лежала дома, вот тогда я и посмотрела «Ивановых». И сейчас продолжаю следить за этой семейкой! А вообще приятно, что мне дали не эпизодическую роль. Знаете, как обычно бывает: зовут сняться в образе звезды, и сидишь себе просто без слов. Я от таких ролей отказываюсь, потому что мне уже это неинтересно с моей достаточно зрелой фильмографией. А в данном случае я хоть и играю звезду, но активно взаимодействую с главными героями». По сюжету певица навещает Лёшу Иванова только во сне, но каждый раз в откровенном пеньюаре кокетничает с ним. «В отличие от героя мне не снятся известные люди, — улыбалась она. — В моём случае это красочные истории, практически художественные фильмы, в которых я либо убегаю от кого-то, либо сама кого-то догоняю». Помимо пеньюара, на съёмках Анна примерила ещё три наряда, в том числе вечернее платье, которое по сценарию для звезды шьют Полина и Лида Ивановы. Кроме звёздной фантазии, героя Михаила Трухина в новых сериях ожидают также футбольные соревнования, катание на сигвее и стрельба из лука. «Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нём в компании дочери, — признавался актёр. — В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Как-то ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием». А вот его экранным сыновьям в третьем сезоне предстояло сменить привычный имидж: по сюжету Данила и Ваня меняются образами «ботаника» и «мачо». «Сценаристы придумали классный ход, — радовался Семён Трескунов, которому прямо на съёмках сделали стильную стрижку. — Конечно, ходить в одних и тех же «штанах» все три сезона было бы скучно и мне, и зрителю. Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится». Перемены во внешнем виде затронули и героиню Анны Уколовой, которая на съёмках примерила татуировки на шее и пальцах, смешные кудряшки и одежду для заключённых. «Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать, — признавалась актриса. — А в остальном внешний вид героини остаётся прежним: всё-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой чёлочке». Если Лида в новых сериях впервые зарегистрируется в социальных сетях, то сама актриса пока не готова к познанию виртуального мира. «Я не знаю, что должно произойти, чтобы я завела собственную страничку. Всё своё свободное время отдаю семье, кроме того, у нас дома не принято проводить время, уткнувшись в телефон». Исполнитель роли Деда — Юрий Ицков — напротив, как и его герой в третьем сезоне, с удовольствием осваивает интернет и современные гаджеты. «Я активно пользуюсь планшетами и смартфонами, зарегистрирован в Facebook и «ВКонтакте». Так что можете меня найти и добавиться», — рассказывал актёр на съёмках. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

С 29 октября на СТС!

Пн. — чт., 20:00 После того как Лёша выкупил обратно роскошный особняк, почётное место главы двух кланов Ивановых досталось ему. Только такой расклад не по вкусу Антону, привыкшему к статусу вожака стаи, и теперь он готов на всё, чтобы в документах на дом появилось его имя. В войне за «престол» все средства хороши, даже если придётся взорвать вертолёт, научиться кататься на сигвее, стрелять из лука и вернуться в 1917 год — во времена помещиков и крестьян.

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