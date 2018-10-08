«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»: КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ…

Мать-одиночка Лиза работает в архитектурном бюро и завидует счастью бывшей сокурсницы Светланы: ее карьере, достатку и особенно – красавцу-мужу Александру, не обращая внимания на влюбленного в нее скромного и надежного дизайнера Колю. Придя в себя в больнице после дорожной аварии, Лиза с удивлением узнает, что сейчас она успешная бизнес-леди и у нее есть все, о чем она когда-то мечтала: любимый мужчина, тот самый Александр, своя фирма, роскошный дом. Неужели за одну ночь прошло пять лет? Это не мистика и не розыгрыш. Постепенно она восстанавливает события прошлого и с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли хороша ее новая волшебная жизнь, какой кажется на первый взгляд? «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 18 ОКТЯБРЯ в 19.00

на DОМАШНЕМ Кто есть кто в сериале «Пять лет спустя»? Марина Денисова – Лиза, бизнес-леди, руководитель проектного бюро. Лиза в прошлом неудачница, добившаяся карьерного успеха. Мечтает о простом женском счастье, но не умеет выбирать мужчин. Лиза не понимает, кто ее по-настоящему любит, а кто всего лишь использует в своих целях. Марина Денисова: «Моя героиня Лиза – очень амбициозная, четко ставит себе цели и добивается их любым путем. Но при этом она человек, мама, женщина, которая хочет быть счастливой, любить и быть любимой. Это банальные слова, но именно они обычно и самые правдивые». Александр Рагулин – Александр. Александр – человек без принципов. Женщины для него – инструмент карьерного продвижения. Харизматичен и обаятелен. Александр Рагулин: «Альфонсом моего героя нельзя назвать, он очень предприимчивый человек, живет умом, а не сердцем, но умело убеждает, что его эмоции искренни. Себя негодяем не считает и оправдывает, говоря, что это – жизнь, и он не мог поступить иначе». Ирина Уханова – Катя, дочка Лизы. Катя страдает от недостатка материнской любви. В переходном возрасте это выливается в протест – она начинает встречаться с тату-мастером, сбегает из дома и бросает все свои прежние привычки. Ирина Уханова: «Глубоко внутри Катя очень добрая и нежная, понимающая, но из-за недостатка внимания, по-своему старается достучаться до матери: ярко красится, носит вызывающую одежду, ведет себя как трудный подросток».

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