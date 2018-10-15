Дочь известного фармацевтического магната Станислава Романовского Маргарита уверена, что ее отца хотят убить. Она подозревает своих брата и сестру, которых отец намерен оставить без наследства. На юбилей отца Маргарита приходит со своим знакомым, частным детективом Олегом, попросив его притвориться ее лондонским другом Алексом. На праздник собираются все родственники и друзья семьи, и Маргарита просит Олега понаблюдать за гостями. Он присматривается к собравшимся и понимает, что в смерти главы семьи могут быть заинтересованы все: старинный друг с таинственной спутницей, молодая любовница и даже преданная горничная. На следующую ночь после праздника действительно происходит убийство, но жертвой становится совершенно не Романовский. Кто же убийца? Олегу предстоит распутать роковой клубок семейных тайн и снять все маски с подозреваемых. Денис Елеонский, режиссер: «Наш фильм снят в классическом жанре английского детектива в духе Агаты Кристи. История протекает в условиях замкнутого пространства, и у зрителя появится шанс выстраивать шахматные партии в голове, тем более, что для этого у нас множество возможностей - у нас аж 11 героев. И подозрение будет падать то на одного героя, то на другого».

25 ОКТЯБРЯ в 19.00 на DОМАШНЕМ

Кто есть кто в сериале «Семейная тайна»? Сергей Паршин – магнат Станислав Романовский Романовский – уверенный в себе, жесткий человек, не знающий преград на пути к цели. Его страсть – деньги. Им доверяет больше, чем собственным детям. Сергей Паршин: «Романовский, когда надо, может пустить слезу, в другой ситуации – повысить голос, а иногда способен сыграть униженного и оскорбленного. Всегда интересно играть неоднозначного персонажа - человека поставленного в определенные обстоятельства и вынужденного жить и действовать в этих обстоятельствах. Весь сюжет закручен вокруг его юбилея, на который собираются друзья и дети. Постепенно все действующие персонажи начинают показывать свое настоящее лицо, совсем как в романе Агаты Кристи «Десять негритят». Геннадий Смирнов – частный детектив Олег Переверзев Олег – детектив, притворяющийся другим человеком, чтобы успешно провести расследование. Но задача оказывается не из легких, и ему приходится пройти проверку на прочность. Геннадий Смирнов: «Дочь главного героя Маргарита, подозревая, что ее отцу угрожает опасность, наняла детектива, своего старого друга, который только что приехал из Лондона, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Мне нужно провести расследование инкогнито. Впоследствии станет понятно, что мотив есть у каждого члена этой большой семьи. В фильме есть фраза: «Ревность очень опасна, потому что из-за нее совершается множество преступлений». В этом и есть главная загадка сюжета – могло ли это чувство послужить причиной всех событий?». Елена Радевич – Агния Романовская, дочь Станислава Романовского Агния - избалованная дочь богатого отца, которой не хватало любви и заботы. Она ревнует его к сестре и брату, и боится остаться без наследства. Елена Радевич: «У Агнии сложный характер, как, собственно, и у всех героев картины. Совсем как в жизни, где нет только белого и черного, положительного и отрицательного. Наша история очень интригующая – мы до конца не могли угадать, кто же убийца». Мария Валешная – Карина Романовская, жена Филиппа - сына Станислава Романовского. Мария Валешная: «Это была сложная актерская задача – сыграть персонажа-перевертыша. Сначала Карина чуть ли не бросается на всех, говорит, не думая, провоцирует ссоры. Но на деле получается, что она трогательная, милая и не такая стерва, какой казалась вначале. Она больше всех кричит, но оказывается меньше всех виноватой». Екатерина Решетникова – Маргарита, дочь Станислава Романовского. Маргарита – уверенная в себе женщина, красивая и стильная. Она искренне любит отца, хотя и не ладит с братом и сестрой. Деньги для нее важны, потому что определяют ее статус в обществе. Екатерина Решетникова: «Тема преступления ради денег – вечная. Мне наш фильм напомнил «Братьев Карамазовых» - властный отец в окружении детей, ждущих наследства. Моя Маргарита - дочь олигарха, обучалась в Лондоне, деловая женщина, немного интриганка».

См. также новости:

Съёмки нового сериала Dомашнего проходили во дворце под Санкт-Петербургом

Теги: Семейная тайна