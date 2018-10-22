УРГАНТ, НАВКА, ГАЛКИН И ЛЕТУЧАЯ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ СВЕТЛАКОВЫМ

26 ОКТЯБРЯ В 22:00 КАНАЛ СТС ЗАХВАТЯТ ГЛАВНЫЕ ЗВЁЗДЫ РОССИЙСКОГО ТВ, КОТОРЫХ ОЖИДАЮТ НЕВЕРОЯТНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ ЛЕГЕНДАРНОГО ШОУ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». ГОСТЯМИ ПЕРВЫХ ДВУХ ВЫПУСКОВ СТАНУТ ИВАН УРГАНТ, ТАТЬЯНА НАВКА, МАКСИМ ГАЛКИН, ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ, АЛЛА МИХЕЕВА, ГАРИК СУКАЧЁВ, ВАДИМ ГАЛЫГИН И РЭПЕР L’ONE. В каждом выпуске обновлённого шоу четыре приглашённые звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. Оценивать своих друзей и коллег будет самый яркий представитель юмористического цеха, главный судья проекта — Сергей Светлаков. Так, в первой программе он выскажет своё мнение о номере давнего друга и партнёра по киноальманаху «Ёлки» — Ивана Урганта, который уже был участником шоу десять лет назад. «Вот я и встретился с Богом», — шутил Иван, увидев Сергея. К слову, в проекте шоумену предстоит отправиться в прошлое и узнать всю правду о своих предках. Также за звание победителя первого выпуска и обладателя статуэтки в виде бабочки поборется и коллега Ивана по шоу «Вечерний Ургант» — Алла Михеева. На сцене «Слава богу…» у телеведущей, наконец-то, сбудется заветная мечта: Алла станет самой мудрой женщиной на земле, перед которой мужчины преклоняют колени. «Я участвую в шоу, потому что Иван Андреевич здесь, а я всегда с шефом, никогда его не подвожу, — признавалась Алла. — И, конечно, мне безумно понравилась идея проекта: когда выходишь на сцену и понятия не имеешь, кто ты. К счастью, импровизации — это мой конёк». Если Алла Михеева завоевала «суперпояс» по импровизациям, то Татьяна Навка впервые оказалась в таких условиях. «Впечатления для меня новые, — признаётся Татьяна, которая на сцене возглавила восстание против мужчин. — Одно дело, когда надеваешь костюм и тщательно создаёшь образ, другое — когда нужно очень быстро, в сию секунду, отреагировать на ситуацию. Это, конечно, не так просто, но интересно и весело». Испытать новые ощущения удалось и Максиму Галкину, который благодаря шоу стал ближе к Анастасии Волочковой и рукколе. «Я обожаю жанр импровизации, поэтому в своих концертах процентов на пятьдесят всегда импровизирую и считаю это самым ценным. Естественно, я видел “Слава богу, ты пришёл!” — это очень яркое и креативное шоу. И надеюсь, что сейчас проект получит новую интересную жизнь». В отличие от Максима Галкина, который впервые участвовал в «Слава богу, ты пришёл!», Вадим Галыгин не только был гостем программы ранее, но и даже выполнял роль главного судьи. «Волнительный момент, потому что с проектом меня связывает многолетняя история, очень рад, что программа возвращается в эфир. Мне кажется, для известных актёров, музыкантов и телеведущих это шоу — отличный шанс подурачиться, побыть в заданной ситуации, примерить новый образ, как в театре, и раскрыться в совершенно несвойственной им манере». Так, Елене Летучей предстояло оказаться по ту сторону «ресторанных баррикад» и встретиться с соперницей — Еленой Доставучей. «Я не сразу поняла, какая роль мне уготована, но в этом и главный плюс программы — никогда не знаешь, чего ожидать. И, конечно, я получила самое настоящее удовольствие. Просто импровизация — абсолютно мой жанр, который даётся мне легко». Обновлённое шоу «Слава богу, ты пришёл!» — первый проект киностудии «Свердловск», созданной Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным. По словам Александра, в роли ведущего изначально видели именно Игоря Верника: «Когда мы только задумались о том, кто может стать ведущим, наши глаза с Сергеем Светлаковым встретились, и мы сказали друг другу: “Верник!” Сергей давно знаком с Игорем, а я просто скромный почитатель его таланта». Первый выпуск шоу «Слава богу, ты пришёл!», в основе которого австралийский формат Thank God You’re Here, вышел 24 сентября 2006 года на СТС. Тогда над проектом работала продюсерская компания «Киноконстанта» (позже — «Костафильм»), которая также производила для канала «6 кадров», «Папины дочки», «Ранетки» и многие другие успешные истории. Бессменным ведущим импровизационной программы был Михаил Шац, а кресло судьи в разные годы занимали Александр Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ургант и другие звёзды. Кстати, режиссёром проекта в своё время был Александр Жигалкин, сейчас снимающий «Ворониных», а в постоянной труппе шоу блистали звёзды кино и театра: Фёдор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Александр Олешко, Валентина Рубцова, Любовь Тихомирова и другие. В 2008 году «Слава богу, ты пришёл!» отметили премией «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: юмор». В разное время участниками программы становились Иван Ургант, Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тина Канделаки, Валдис Пельш, Оскар Кучера, Тигран Кеосаян, Ольга Шелест, Наташа Королёва, Юрий Стоянов, Антон Комолов, Валерий Сюткин, Эвелина Блёданс, Юлия Рутберг и другие звёзды. «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» С 26 октября — на СТС по пятницам в 22:00



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