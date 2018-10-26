Телеканал Dомашний представил главный сериал осеннего сезона «МАМА»

Телеканал Dомашний представил новую 16-серийную мелодраму режиссера Гузэль Киреевой «МАМА». Главные роли в картине исполнили Павел Трубинер, Юлия Мельникова, Марина Дровосекова, Алена Новицкая, Юлия Куварзина, Валерия Шкирандо и Мариам Мерабова. Стартует проект 19 ноября в 19.00. По сюжету сериала молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе – судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком в сложной ситуации. Сможет ли Вера побороть свои чувства или все-таки выберет любовь — мужчину, готового ради нее на все? Специально для проекта Мариам Мерабова записала песню «Мама» на стихи Гузэль Киреевой и музыку композитора Сергея Чипенко. Премьера песни состоялась на презентации сериала.

Создатели картины и исполнители главных ролей представили проект журналистам и рассказали о том, как создавалась мелодрама «МАМА», приоткрыв тайны сериального закулисья. Генеральный продюсер телеканала Dомашний Наталья Клевцова: «Мелодрама «МАМА» - наша главная премьера осени. Это история двух женщин, связанных общим прошлым и любовью к одному мужчине. А еще это фильм о школе и школьниках, который будет интересен широкой зрительской аудитории». Продюсер фильма «Мама» Екатерина Швейко: «Тему отцов и детей сегодня не часто встретишь в кино, хотя, на самом деле, она вечна. Хочу отметить работу всех артистов – они сделали невероятное. Когда запускаешь проект, всегда надеешься на хороший результат, но тут он превзошел все ожидания. Надеемся, что фильм отзовется в сердцах телезрителей. Всем советую досмотреть картину до конца – у нее необычный финал». Режиссер Гузэль Киреева: «Работать на проекте «Мама» было невероятно круто, потому что на площадке со мной были мои друзья, мои единомышленники. Я выбирала актеров за харизму, за энергетику, потому что важно, чтобы все на площадке мыслили в одном направлении. Из скромной идеи сериала о школе получилась масштабная история о нескольких поколениях и взаимоотношениях между ними, о школе и школьниках, о любви и предательстве». Павел Трубинер: «У каждого героя, даже самого плохого, есть своя правда. Возможно, Кирилл местами циничный, грубый, недоверчивый, но это из-за его жизненных реалий. Зато любит он искренне, от всего сердца. Любовь — чувство, которое нельзя подменить. В проекте он разрывается между двумя женщинами, не в силах сделать верный выбор». Юлия Мельникова: «Мне часто достаются роли женщин с трудной судьбой. На мою Веру многое в жизни свалилось, мне искренне жаль ее, но она сильная и идет к своей мечте, несмотря на препятствия». Марина Дровосекова: «Моя героиня живет только интересами мужа и дочери, полностью отказавшись от своих. Эта чрезмерная, удушающая любовь становится проблемой для всей семьи». Мариам Мерабова: «Когда я показала своей маме небольшой отрывок, где я играю очень коварную особу, она испугалась, что зрители подумают, что и я в жизни такая же стерва. Настоящий актер бы ответил: «Значит, роль удалась!». Но на самом деле моя роль – собирательная. Я таких мам, готовых на все ради своей цели, наблюдала неоднократно. Это – самое страшное, что может быть в жизни, стать такой ужасной злобной женщиной. Поэтому играла я, что называется, на сопротивление, пыталась найти своей героине оправдание, чтобы хоть как-то примириться с ролью». Валерия Шкирандо: «Для меня радость и прелесть этого материала в том, что каждый из героев картины сложный и многогранный, как бывает и в жизни. За это я и люблю свою героиню, у которой отношения с женатым мужчиной. Она борется за свою любовь, за свое место под солнцем. Но жизнь ей объясняет, что такое хорошо, а что такое – плохо. Настоящая любовь стоит того, чтобы за нее бороться и даже совершать ошибки, преодолевать себя. В фильме много искренней любви – материнской, неразделенной, взаимной, самой разной». Алена Новицкая: «Наш фильм – о школе и отношениях с моими ровесниками и родителями. Я школьница, поэтому у меня получались как бы две параллельных учебы: на съемках и в моей школе. Здесь мы с моей героиней Кристиной не совпадали. Потому что для меня школа – место, где учатся, и за это я ее люблю, а для нее – место, где можно проказничать и тусить, самоутверждаться и быть свободной». Юлия Куварзина: «Мне очень понравилась моя роль, по первому образованию я педагог. И я даже успела в ранней юности поработать преподавателем начальных классов. Поэтому у доски я чувствовала себя комфортно и привычно». Смотрите сериал

«МАМА»

с 19 ноября в 19:00 по будням

на телеканале Dомашний

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