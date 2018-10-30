Золушкой может стать каждая!

Весь день 5 ноября эфир Dомашнего будет посвящен одному из самых популярных и любимых зрительницами сюжетов – невероятным историям девушек, которые, благодаря красоте и доброте, становятся принцессами. Хотите окунуться в атмосферу волшебства и романтики? Вас привлекают необычные трактовки знакомого с детства сюжета? У нас есть истории о Золушке на любой вкус.

Утро начнется с истории провинциалки Наташи в исполнении Евгении Лозы, жених которой уехал в столицу и нашел там себе новую подругу - дочь миллионера. И вот уже Наташа отправляется в Москву по приглашению брачного агентства «Золушка» - навстречу мечте, приключениям и настоящей любви. Лирическую комедию «Золушка.ru» смотрите 5 ноября в 7:35.

В 9:50 зрители увидят 2-х серийную итальянскую комедию «Золушка». Сюжет сказки разворачивается в Риме 40-х годов 20 века. Дочь знаменитого дирижера Аврора рано осталась без матери, отец женился второй раз. Мачеха с противными сводными сестрами живо прибрали дом к рукам, а Аврору превратили в прислугу. Но, когда есть красота, талант и вера в чудо, все заканчивается наилучшим образом – главное, быть готовой к встрече с принцем в любой момент.

В 14:05 эстафета перейдет к диснеевской экранизации «Золушки». Мы снова встретимся со злой мачехой и завистливыми сводными сестрами, прекрасным принцем и увидим знаменитое бальное платье небесного цвета, на которое пошло рекордное количество парчи.

В 16:05 Анджелина Джоли в образе юной волшебницы Малефисенты встанет на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные темные силы.

В вечернем прайме мы увидим современную историю 40-летней учительницы, которая попала в сложные жизненные обстоятельства, но смогла преодолеть все невзгоды и найти свою любовь. Прекрасный актерский тандем Татьяны Догилевой и Юрия Беляева никого не оставим равнодушным. Смотрите сериалы «Бомжиха» и «Бомжиха-2» в 19:00.