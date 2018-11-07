Молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе…

Встреча с негласным лидером класса, трудным подростком Кристиной и ее родителями, Надеждой и Кириллом Успенскими, перевернула жизнь Веры и вернула в прошлое, от которого она так пыталась убежать...

Несколько лет назад Вере пришлось отказаться от своей любви к Кириллу, чтобы не разрушить счастье Надежды, хотя он умолял ее остаться. Теперь судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком в сложной ситуации.

Сможет ли Вера побороть свои чувства или все-таки выберет любовь — мужчину, готового ради нее на все?

Режиссер Гузэль Киреева: «Работать на проекте «Мама» было невероятно круто, потому что на площадке со мной были мои друзья, мои единомышленники. Я выбирала актеров за харизму, за энергетику, потому что важно, чтобы все на площадке мыслили в одном направлении. Из скромной идеи сериала о школе получилась масштабная история о нескольких поколениях и взаимоотношениях между ними, о школе и школьниках, о любви и предательстве».

Смотри сериал «МАМА»

с 19 ноября в 19:00 по будням

Производство: Студия 2В

Количество серий: 16

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Гузэль Киреева

В ролях: Юлия Мельникова, Павел Трубинер, Марина Дровосекова, Борис Щербаков, Галина Польских, Юлия Куварзина, Анна Попова, Валерия Шкирандо, Мариам Мерабова и другие.



Кто есть кто в сериале «Мама»?

Юлия Мельникова — учительница литературы Вера Субботина.

Вера — прекрасный специалист, искренне любит свою работу и учеников. Ее личная судьба не сложилась, но она по-прежнему верит, что найдет свое счастье. Вера готова помогать всем, кто нуждается в помощи, и отстаивать свои принципы даже вопреки мнению коллег. Также принципиальна она и в личных отношениях.

Юлия Мельникова: «Мне часто достаются роли женщин с трудной судьбой. На мою Веру многое в жизни свалилось, мне искренне жаль ее, но она сильная и идет к своей мечте несмотря на препятствия».

Павел Трубинер — Кирилл Успенский, бизнесмен, отец Кристины.

Кирилл — успешный бизнесмен, у которого внешне благополучная семья. Но на деле с женой у него давно не ладится, и, если бы не обожаемая дочка Кристина, давно бы развелся, тем более что в его сердце до сих пор жива любовь к Вере. Новая встреча с женщиной, которую он искренне любит, переворачивает его мир и ставит перед выбором: жена, с которой они много лет прожили в браке, или та, которую так и не смог забыть.

Павел Трубинер: «У каждого героя, даже самого плохого, есть своя правда. Возможно, Кирилл местами циничный, грубый, недоверчивый, но это из-за его жизненных реалий. Зато любит он искренне, от всего сердца. Любовь — чувство, которое нельзя подменить. В проекте он разрывается между двумя женщинами, не в силах сделать верный выбор.

В нашем фильме много таких бытовых моментов, какие переживали достаточно многие люди, особенно в отношениях с детьми. Ведь плохо не только, когда родители мало уделяют времени ребенку, но и когда слишком сильно наседают на него. Надо давать детям свободу — свободу выбора».

Марина Дровосекова — Надежда, жена Кирилла, председатель родительского комитета.

Надежда посвятила себя мужу и дочери, но женского счастья не обрела: муж отдаляется все больше, дочь-подросток не считает мать авторитетом. Надежде остается только жить ее школьными делами, вкладывая все силы в родительский комитет. Но и тут у нее не складывается: лучшая подруга, ее собственный заместитель, интригует, чтобы сместить с поста.

Марина Дровосекова: «Такой тип нереализованной женщины, как моя Надежда, знаком каждому. У нее много энергии, которую некуда направить. Поэтому она вкладывает в дочь и мужа больше, чем им необходимо, и они устают от этой удушающей любви. Она слишком терпеливая, что делает ее несчастной в браке».

Галина Польских — завуч Ульяна Павловна.

Ульяна Павловна посвятила всю жизнь школе, поэтому ей интересно все, что происходит в ее стенах. Она педагог старой закалки, хотя и старается соответствовать требованиям времени.

Галина Польских: «Школа — редкая тема в сегодняшнем кино. Мало говорят о школьниках, об их проблемах. Я рада, что наконец появился такой фильм на телеканале «Dомашний». И роль у меня хорошая: я играю завуча. Она очень ценит свой лицей, уважает дисциплину. С детьми ведет себя просто, понимающе, не мымра какая-нибудь. И довольно современная, несмотря на то, что человек старой закалки. Время ведь идет, и все меняется: характеры, стиль жизни. И дети меняются — они стали более практичными, технически подкованными. Но все равно остаются детьми — порядочными, честными, открытыми, незлобными. У моей Ульяны Павловны есть и симпатия в школе — директор. Хотя они оба уже и в возрасте, но ведь любовь у каждого своя, и в любые годы хочется, чтобы она была красивой и настоящей».

Борис Щербаков — директор лицея Лев Матвеевич.

Лев Матвеевич — педагог старой школы. С виду он суров, но на самом деле человек добрый, отзывчивый и всю душу вкладывает в свой лицей. Несмотря на симпатию к Ульяне Павловне, как истинный джентльмен, не переступает границ рабочих отношений и никак не может решиться на нечто большее.

Борис Щербаков: «Мой герой Лев Матвеевич — человек добрый, понимающий, искренне любящий своих учеников и свое дело. Мы придумывали его вместе с замечательным режиссером Гузэль Киреевой. Она всегда прислушивается к артисту, что крайне важно в нашей профессии, потому что часто у нас есть свои предложения по роли».

Владимир Кошевой — психолог Роман.

Роман — психолог, к которому приходят Вера с сестрой, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами. Он пытается помочь им не только профессионально, но и по-человечески, и влюбляется в Веру без малейшей надежды на взаимность.

Владимир Кошевой: «Метод моего Романа — как можно больше слушать о проблеме, с которой пришел пациент, чтобы он мог выговориться и, благодаря наводящим вопросам, сам пришел к нужному решению. Роман дает возможность пациенту увидеть со стороны свою проблему и понять, как ему лучше поступить. Весь фильм мы видим его работу и всего несколько раз человеческие эмоции, когда он признается в любви своей пациентке. Часто бывает, что большой профессионал своего дела является очень неуверенным человеком в жизни. Мой Роман тоже такой — как сапожник без сапог».

Мариам Мерабова — Марина, заместитель председателя родительского комитета.

Марина — скрытная женщина, умелая интриганка и манипулятор. Она живет с деспотичным мужем, под которого все время вынуждена подстраиваться. Муж требует, чтобы их сын учился на одни пятерки. Ради этого Марина хочет возглавить родительский комитет, чтобы использовать свое положение и добиваться завышенных оценок для сына.

Мариам Мерабова: «Я всегда хотела стать актрисой, хотя с детства была буквально обречена заниматься музыкой. Но мечта сниматься в кино никуда не делась. Когда режиссер Гузель Киреева пригласила меня на пробы, то сразу предупредила: “Я буду беспощадна. Никаких скидок на нашу дружбу”. Я сказала, что это прекрасно — и прошла пробы».

Валерия Шкирандо - Соня, любовница Кирилла.

Соня занимает высокую должность в крупной компании, где у нее роман с боссом – Кириллом Успенским. Сначала красавица-блондинка видит в связи с шефом лишь путь наверх по карьерной лестнице, но постепенно влюбляется в него по-настоящему.

Валерия Шкирандо: «Для меня радость и прелесть этого материала в том, что каждый из героев картины сложный и многогранный, как бывает и в жизни. За это я и люблю свою героиню, у которой отношения с женатым мужчиной. Она борется за свою любовь, за свое место под солнцем. Но жизнь ей объясняет, что такое хорошо, а что такое – плохо. Настоящая любовь стоит того, чтобы за нее бороться и даже совершать ошибки, преодолевать себя. В фильме много искренней любви – материнской, неразделенной, взаимной, самой разной».

Юлия Куварзина – учитель химии Юлия Александровна.

Юлия Александровна – учитель химии, вся жизнь которой посвящена школе. Личная жизнь у нее тоже связана с лицеем – она помолвлена с учителем математики. Однако появление в школе красавицы Веры Субботиной заставляет Юлию Александровну ревновать и добиваться увольнения «соперницы».

Юлия Куварзина: «Мне очень понравилась моя роль, по первому образованию я педагог. И я даже успела в ранней юности поработать преподавателем начальных классов. Поэтому у доски я чувствовала себя комфортно и привычно».