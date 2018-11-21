«ГАСТАРБАЙТЕРШИ»: чужие женщины

24 ноября в 23:00 на телеканале Dомашний премьера документального 12-серийного проекта «Гастарбайтерши». В каждом выпуске – драматичные, шокирующие, невероятные истории трудовых мигранток из бывших союзных республик и Афганистана. Киргизки, таджички, молдаванки и узбечки впервые честно и откровенно рассказывают о своих страшных тайнах, сокровенных мечтах и роковых ошибках.

По статистике сегодня в России проживает 11 миллионов гастарбайтеров. Половина из них – женщины. За сухими цифрами – непосильный труд, отчаяние и женские слезы.

Каждый выпуск посвящен одному дню из жизни мигрантки. Этим хрупким женщинам пришлось начинать все с нуля в другой стране, чтобы стать опорой семье. Многие из них решились на переезд уже в зрелом возрасте, когда привыкать ко всему новому гораздо труднее.

Они занимаются самым низкоквалифицированным трудом. Прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. Не люди – функции! У них нет защиты ни от работодателей, ни от агрессивно настроенных жителей страны, где им приходится ежедневно бороться за выживание. Но, если представить, что однажды вся эта безропотная рабсила просто исчезнет. Какой тогда станет наша жизнь?

Впервые в проекте откровенно расскажут о своей судьбе «птичья принцесса», дочь члена кабинета министров УССР, предприниматель Фатима Арифджанова, выпускница старейшей в Средней Азии консерватории, певица Гульнара Талипова и «боец в хиджабе», чемпионка Москвы по КУДО и мастер спорта по панкратиону Нилюфар Садикова и многие другие.

Если вглядеться в эти приветливые женские лица, можно угадать за каждым драму, достойную телесериала. Кто они – женщины, приехавшие в страну, где они всем чужие? Почему выбрали такую судьбу? Авторы программы «Гастарбайтерши» предоставили им возможность рассказать о себе и своей жизни всю непростую правду.

Производство: Рон-фильм

Хронометраж: 48 минут

Количество выпусков: 12

Год: 2017

Смотрите с 24 ноября в 23:00 (по выходным)

на Dомашнем