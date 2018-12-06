СТС и «Базелевс» готовят сериал «Ёлки»

27 декабря в широкий прокат выйдут «Ёлки Последние» – заключительная часть знаменитого новогоднего киноальманаха. Сопродюсером фильма выступил «СТС Медиа», а информационными партнёрами стали телеканалы холдинга СТС и СТС Love. А в следующем году СТС и кинокомпания «Базелевс» планируют запустить одноимённый телесериал, основанный на популярной франшизе. Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «Создание и поддержка отечественных кинофильмов – одно из ключевых направлений холдинга и в частности СТС. А "Ёлки" сегодня – узнаваемый бренд, который уже несколько лет радует зрителей в новогодние праздники. Но главное, это история, которая полностью соотносится с базовыми ценностями СТС. Как и наш флагманский канал, франшиза собирает перед экранами целые семьи, даёт возможность отвлечься от каждодневной суеты и провести время вместе». Телеканал СТС поддержит кинопремьеру неделей «Ёлок»: зрители увидят сразу четыре части франшизы и всероссийскую телепремьеру – предпоследний фильм киносерии «Ёлки Новые» с участием Дмитрия Нагиева и Елены Яковлевой. Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС: «Безусловно, канал СТС старается дарить праздник каждый день, но особенно важно делать это в новогодние каникулы, когда люди ждут чуда, исполнения желаний и праздничной магии. Поэтому для нас коллаборация с “Ёлками” – это возможность создать правильное настроение, созвучное с ожиданием наших телезрителей. И в будущем мы планируем производить контент с новогодним настроением, включая сериалы, фильмы, эфирное и внеэфирное промо». СТС Love в свою очередь на весь декабрь станет каналом «Ёлок», интегрировав новогоднюю франшизу в своё эфирное оформление и шоу. Кира Ласкари, директор канала СТС Love: «Стать частью знаменитого новогоднего бренда – большая честь, поэтому мы взялись за «Ёлки» основательно. Мы брендируем ими все свои площадки, проводим большое количество тематических тестов, опросов, конкурсов и даже на время ставим дополнительные элементы айдентики с логотипом «Ёлок» в эфир. Можно сказать, что в этом году у франшизы появился свой собственный телеканал Ёлки Love». Заключительный фильм киносаги соберёт любимых героев за всю историю «Ёлок», а в самом финале появится Константин Хабенский, чей закадровый голос звучал во всех частях новогоднего альманаха. В «Ёлках Последних» финальный аккорд прозвучит для персонажей Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Дмитрия Нагиева, Елены Яковлевой, Юлии Александровой, Даниила Вахрушева, Александра Головина, Александра Домогарова и многих других. Тимур Бекмамбетов, основатель студии BAZELEVS, продюсер, режиссёр: «В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. В итоге мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, живущих не только в Москве, но и в регионах. Зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях – таким образом, нашей истории удалось показать портрет огромной страны. Именно этим я могу объяснить большой успех “Ёлок”». Новогодняя сага продолжительностью в 8 лет, 8 фильмов и 41 новеллу собрала 145 миллионов зрителей. «Ёлки» снимались в 27 российских городах, на острове Ратманова, нефтяной платформе во льдах Баренцева моря, в британской столице и даже в космосе. Всего для съёмок было потрачено 200 килограммов искусственного снега, съедено 6 вёдер новогоднего оливье, а в кадр попали 169 ёлок. «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» В финальную часть войдёт пять новогодних историй. Так, неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, брутальный дядя Юра сделает предложение руки и сердца, лыжник и сноубордист перевернут весь город ради красавицы, девушка из Воронежа отправится в погоню за столичным актёром Комаровским, а Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку. Жанр: комедия

Время: 85 мин.

Возрастное ограничение: 6+

Страна: Россия

Выход в России: 27 декабря 2018 года

Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов, Егор Чичканов, Евгения Хрипкова, Дмитрий Литвиненко

Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Галина Стрижевская

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров-мл. и др.

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