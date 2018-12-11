«СТРАНА ГИРЛЯНДИЯ», НЕДЕЛЯ «ЁЛОК» И ГОВЯДИНА В ЕЛОВЫХ ВЕТКАХ

НА ПРЕДНОВОГОДНЕЙ НЕДЕЛЕ ЗРИТЕЛЕЙ СТС ЖДЕТ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА: НОВОГОДНЕЕ «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ», СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ КУЛИНАРНОГО ШОУ «ПРОСТО КУХНЯ» И МЭЙКОВЕР-ШОУ «РОГОВ. СТУДИЯ 24», А ТАКЖЕ ВОЛШЕБНАЯ НЕДЕЛЯ ЛЮБИМЫХ «ЁЛОК».
«ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» — 31 ДЕКАБРЯ В 22:45
31 декабря в 22:45 зрителей СТС встретит праздничное «Шоу «Уральских пельменей» с программой «Страна Гирляндия». Любимцы миллионов и обладатели ТЭФИ покажут, как в нашей стране к Новому году готовятся не только люди, но и животные. Так, предприимчивые зайцы обменивают ёлки на капусту, а всё видавшие коты (ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ и АНДРЕЙ РОЖКОВ) выясняют, кто в этом году по традиции роняет ёлку.
— Тот, кто уронит ёлку пятьдесят раз, станет королём котов.
— Что-то я стал каким-то неамбициозным после того, как прошлом году меня отвезли в больницу и дали поспать. Утром я заговорил вот таким писклявым голоском…
— А вообще странные эти люди, салаты делают целыми тазиками, селёдку свёклой закидывают, бумажки зачем-то жрут…
— Кстати, где Шарик?
— На улице. Там у него больше шансов выжить.
Но нет ничего страшнее, чем корпоратив у слесарей (ДМИТРИЙ СОКОЛОВ и АРТЁМ ПУШКИН), которых начальник (АНДРЕЙ РОЖКОВ) приглашает поучаствовать в новогодней сказке и сыграть зайку и оленя.
— О нет! Ну что вы делаете? Ваша реплика?
— Дед Морз появляется…
— Почему Дед Морз?
— Потому что «о» нет.
Также зрителей ждут новогодние песни ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА, капризный мальчик, который в Деде Морозе узнаёт папу, и праздничная гирлянда звёзд: ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ, БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ, КАТЯ ЛЕЛЬ, КОНСТАНТИН ЦЗЮ, НАТАЛЬЯ БОЧКАРЁВА, «ГОРОД 312», ЕЛЕНА ЗАХАРОВА, СЕРГЕЙ САФРОНОВ, ЛЕНА КАТИНА и многие другие.
«ПРОСТО КУХНЯ» — 29 ДЕКАБРЯ В 9:30
Ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня», которое в этом году номинировалось на ТЭФИ, поделится секретами приготовления новогодней говядины с мандаринами, запечённой в еловых ветках. Тем, кому надоели винегрет с селёдкой под шубой, АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ предложит запечённую фаршированную свёклу с орешками в карамели. Также зрители узнают, как сделать новогодние имбирные пряники и праздничный десерт — рисовый чизкейк с вишней.
«РОГОВ. СТУДИЯ 24» — 29 ДЕКАБРЯ В 10:30
В преддверии Нового года главный стилист канала СТС АЛЕКСАНДР РОГОВ и его бьюти-команда займутся сказочным преображением супружеской пары Анастасии и Романа Казаковых. Также зрители увидят, как сделать роскошный праздничный макияж, эффектное поздравление от всей команды и настоящий новогодний сюрприз. Ну и самое интересное: гостем выпуска станет один из главных и самых любимых специалистов индустрии красоты в нашей стране.
НЕДЕЛЯ «ЁЛОК» — С 24 ПО 27 ДЕКАБРЯ В 21:00
«ЁЛКИ НОВЫЕ» — ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА 31 ДЕКАБРЯ В 21:00
В то время как российские кинотеатры будет покорять финальная часть легендарной франшизы «Ёлки Последние», СТС покажет, с чего началась любимая история, фильмы которой посмотрели 145 миллионов человек. Так, сразу пять частей «Ёлок» поздравят зрителей с Новым годом, в том числе всероссийская телепремьера «Ёлки Новые» с участием Дмитрия Нагиева и Елены Яковлевой.