«СТРАНА ГИРЛЯНДИЯ», НЕДЕЛЯ «ЁЛОК» И ГОВЯДИНА В ЕЛОВЫХ ВЕТКАХ

НА ПРЕДНОВОГОДНЕЙ НЕДЕЛЕ ЗРИТЕЛЕЙ СТС ЖДЕТ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА: НОВОГОДНЕЕ «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ», СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ КУЛИНАРНОГО ШОУ «ПРОСТО КУХНЯ» И МЭЙКОВЕР-ШОУ «РОГОВ. СТУДИЯ 24», А ТАКЖЕ ВОЛШЕБНАЯ НЕДЕЛЯ ЛЮБИМЫХ «ЁЛОК». «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» — 31 ДЕКАБРЯ В 22:45 31 декабря в 22:45 зрителей СТС встретит праздничное «Шоу «Уральских пельменей» с программой «Страна Гирляндия». Любимцы миллионов и обладатели ТЭФИ покажут, как в нашей стране к Новому году готовятся не только люди, но и животные. Так, предприимчивые зайцы обменивают ёлки на капусту, а всё видавшие коты (ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ и АНДРЕЙ РОЖКОВ) выясняют, кто в этом году по традиции роняет ёлку. — Тот, кто уронит ёлку пятьдесят раз, станет королём котов.

— Что-то я стал каким-то неамбициозным после того, как прошлом году меня отвезли в больницу и дали поспать. Утром я заговорил вот таким писклявым голоском… — А вообще странные эти люди, салаты делают целыми тазиками, селёдку свёклой закидывают, бумажки зачем-то жрут… — Кстати, где Шарик?

— На улице. Там у него больше шансов выжить. Но нет ничего страшнее, чем корпоратив у слесарей (ДМИТРИЙ СОКОЛОВ и АРТЁМ ПУШКИН), которых начальник (АНДРЕЙ РОЖКОВ) приглашает поучаствовать в новогодней сказке и сыграть зайку и оленя. — О нет! Ну что вы делаете? Ваша реплика?

— Дед Морз появляется…

— Почему Дед Морз?

— Потому что «о» нет. Также зрителей ждут новогодние песни ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА, капризный мальчик, который в Деде Морозе узнаёт папу, и праздничная гирлянда звёзд: ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ, БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ, КАТЯ ЛЕЛЬ, КОНСТАНТИН ЦЗЮ, НАТАЛЬЯ БОЧКАРЁВА, «ГОРОД 312», ЕЛЕНА ЗАХАРОВА, СЕРГЕЙ САФРОНОВ, ЛЕНА КАТИНА и многие другие. «ПРОСТО КУХНЯ» — 29 ДЕКАБРЯ В 9:30

Ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня», которое в этом году номинировалось на ТЭФИ, поделится секретами приготовления новогодней говядины с мандаринами, запечённой в еловых ветках. Тем, кому надоели винегрет с селёдкой под шубой, АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ предложит запечённую фаршированную свёклу с орешками в карамели. Также зрители узнают, как сделать новогодние имбирные пряники и праздничный десерт — рисовый чизкейк с вишней. «РОГОВ. СТУДИЯ 24» — 29 ДЕКАБРЯ В 10:30

В преддверии Нового года главный стилист канала СТС АЛЕКСАНДР РОГОВ и его бьюти-команда займутся сказочным преображением супружеской пары Анастасии и Романа Казаковых. Также зрители увидят, как сделать роскошный праздничный макияж, эффектное поздравление от всей команды и настоящий новогодний сюрприз. Ну и самое интересное: гостем выпуска станет один из главных и самых любимых специалистов индустрии красоты в нашей стране. НЕДЕЛЯ «ЁЛОК» — С 24 ПО 27 ДЕКАБРЯ В 21:00

«ЁЛКИ НОВЫЕ» — ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА 31 ДЕКАБРЯ В 21:00

В то время как российские кинотеатры будет покорять финальная часть легендарной франшизы «Ёлки Последние», СТС покажет, с чего началась любимая история, фильмы которой посмотрели 145 миллионов человек. Так, сразу пять частей «Ёлок» поздравят зрителей с Новым годом, в том числе всероссийская телепремьера «Ёлки Новые» с участием Дмитрия Нагиева и Елены Яковлевой.

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