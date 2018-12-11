Новый год по Dомашнему

Уходящий год принес телеканалу Dомашний много новых и ярких проектов. В преддверии зимних каникул звезды канала поделились планами, как будут встречать праздник, подготовили для вас лучшие рецепты новогоднего стола, а заодно рассказали о том, какой Новый год в их жизни был самым запоминающимся.

Евгения Лоза, «Восток-Запад»

От Нового года всегда ждешь каких-то невероятных приключений и чудес. Пока ты еще мал, за волшебство отвечают родители, а когда становишься старше, понимаешь, что можешь сам стать волшебником и устроить настоящий праздник для своих друзей! Так однажды я решила удивить своих и отправиться вместе в Париж, чтобы встретить Новый год в самом романтичном месте на Земле. На тот момент казалось, что я продумала все до мелочей. Мы с друзьями арендовали отель недалеко от Триумфальной арки, потому что я была уверена, в полночь мы выйдем к ней и будем наблюдать шикарный фейерверк, про который я когда-то услышала. И что же вы думаете? Ближе к полуночи я торжественно собрала всех друзей и повела к арке. Куранты отгремели, мы смотрели высоко в небо, задрав головы вместе с другими туристами, но фейерверк все не начинался! Я подошла к полицейскому и спросила: «А где же салют?», на что он мне ответил, что, начиная с этого года в Париже праздничные фейерверки запрещены. Друзья одарили меня красноречивыми взглядами, а я честно призналась, что не волшебник, а только еще учусь! Разумеется, они все равно были очень рады, потому что новогодний Париж, украшенный, с многочисленными ярмарками, был прекрасен.

Мария Куликова, «От ненависти до любви»

Новый год для меня сегодня – это наш загородный дом, в котором можно собраться с друзьями и посидеть у камина за большим столом, полным различных вкусностей, а затем выйти на террасу и вдохнуть свежего морозного воздуха. Мы уже несколько лет подряд приглашаем к нам в дом самых близких друзей и устраиваем тематические вечеринки. К примеру, в прошлом году темой нашего праздника стала красота. Мы украсили ель, что стоит в нашем дворе, декорировали дом, накрыли стол яркой красной скатертью. Все было торжественно-красиво. Мы с подругами надели лучшие платья, каблуки, сделали вечерние прически и макияж. А вот в этом году напротив хотим расслабиться и немного вспомнить свое детство, когда мы приходили друг к другу в гости и устраивали пижамные вечеринки. Наряд я себе уже выбрала, пора подумать и о праздничной программе! Мы с подругами знаем друг друга уже больше 13 лет и самым крутым занятием для нас всегда были игры! Может, это звучит старомодно и нелепо, но всю новогоднюю ночь мы будем играть в монополию и шарады. А когда отгремят праздничные салюты и наступит 1 января, начнем паковать чемоданы вместе с сыном, потому что 3-го мы полетим в наше очередное путешествие. В январе почти нет съемок, поэтому для всех артистов это самое лучшее время для отдыха!

Нелли Ермолаева, «Беременные»

Это первый Новый год, который мы встретим с нашим сыном. Думаю, что Мирон вряд ли его запомнит, но для нас этот праздник – очень важное событие! Еще в конце ноября мы нарядили елку. Мирон обожает рассматривать игрушки, смотреть на праздничные огни. А я уверена, что с появлением сына, волшебство вернулось в наш дом. Очень хочется встретить этот Новый год всей большой семьей, чтобы в гости приехали бабушки и дедушки Мирона. Скорее всего, сын будет спать в новогоднюю ночь, а я вспоминать свой самый яркий Новый год в Париже. Мне тогда было 16 лет, я сама накопила денег на путешествие и ровно в 00:00 стояла под Эйфелевой башней и кричала по-французски: «С Новым годом!». Это было безумно круто. Гид нашей группы не верил, что я буду на этом месте, потому что вся площадь была перекрыта, но я прорвалась и исполнила свою мечту! Сейчас я хочу только того, чтобы наш Мирон смог также добиваться своих целей и вместе с нами каждый день открывать этот мир, а вскоре отправиться в Лапландию, чтобы встретиться там с самым главным волшебником!

Галина Ржаксенская, «Дневник счастливой мамы»

На Новый год мы всегда собираемся узким семейным кругом, а вот к праздничному столу готовимся заранее. Можем и за неделю готовить начать. В меню все самое необходимое (улыбается): оливье, селедка под шубой, холодец, а вот заливное готовит у меня исключительно мама! С меня - новомодные салатики по рецептам самых именитых шеф-поваров. Всегда с удовольствием делюсь рецептом несложного салата, который во время застолья вызывает у моих родных просто бурю гастрономических эмоций. Жарится миндаль, затем ступкой его разбиваем, добавляем бальзамический соус в эту смесь и заливаем ей очень большое количество рукколы. Затем обжариваем белые грибы с двух сторон и тоже добавляем в салат, украшаем блюдо помидорами черри. Готово! Уверяю вас, это так вкусно, что можно пальцы съесть! В этом году мы планируем переехать в другой дом, поэтому лучшим подарком для нашей семьи станет окончание ремонта (улыбается). Обязательно в новогоднюю ночь ждем в гости Деда Мороза. Я уверена, наша дочь Лиза будет в восторге!

Юлия Мельникова, «МАМА»

Прошлый Новый год мы встречали в Азии, на океане, было очень необычно! Нашей дочке Елизавете был всего один годик, и спать мы ее укладывали рано, поэтому праздничный ужин у нас был в номере отеля, но, благодаря панорамным окнам, мы любовались шикарным салютом, который освещал пляж россыпью разноцветных огней! Мы с Павлом сидели обнявшись и шепотом поздравляли друг друга с Новым годом, чтобы не разбудить сладко спящую малышку! Это был очень романтичный Новый год! А в этот раз мы решили встретить праздник традиционно с елкой, снегом и оливье! Так как семья у нас большая, будет весело. У Елизаветы две бабушки и одна прабабушка, которые очень вкусно готовят, поэтому за разнообразие блюд волноваться не приходится! Елизавета очень ждёт Нового года, ведь она знает, что Дед Мороз принесёт ей щенка. Каждый день она смотрит фотографии своей собачки и считает дни до встречи!

Марина Дровосекова, «МАМА»

А вот в мой Новый год однажды случилось самое настоящее чудо! После боя курантов брат попросил нас всех спустится к машине, открыл дверь, а оттуда выбежала собака! Это был черный кокер-спаниэль. У нее так развивались уши на ветру, что казалось, что она сейчас взлетит от радости встречи с новыми хозяевами! Мы дали ей имя Джали, и с тех пор, она наш верный талисман, который напоминает о самом добром семейном празднике в году. На этот раз мы тоже будем встречать Новый год в родительском доме, и я обязательно угощу Джали чем-нибудь вкусненьким с новогоднего стола!

Мариам Мерабова, «МАМА»

Для всех артистов и музыкантов Новый год – самая горячая пора работы. Но в какой-то момент мы с мужем решили, что гораздо ценнее в праздник быть с нашими тремя детьми дома, чтобы они запомнили Новый год таким – веселым, домашним, с родителями и друзьями. Для нас это был важный выбор. Самым необычным в моей жизни был Новый год, когда я уснула полпервого ночи. Поскольку до того я всегда в новогоднюю ночь работала, то это стало для меня каким-то чудом – уснуть в домашнем уюте. Хочу пожелать всем людям добра и мира, особенно мира, в наше время это самое важное, что может быть для всего человечества. Мир начинается в семье – пусть же у всех будет мирно дома, и ваши дети научатся это ценить!

