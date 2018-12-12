Звездный Новый год на Dомашнем: только хиты!

Новый год невозможно представить без застолья, нарядной елки и праздничной телепрограммы. Dомашний подготовил для своих телезрительниц незабываемые фильмы о любви.

31 декабря новогодний эфир начнется старой доброй сказкой «12 месяцев». Снова милая Падчерица отправится в зимний лес за подснежниками и встретит там у новогоднего костра 12 месяцев, среди которых окажется и ласковый Апрель. Ради трудолюбивой девушки Апрель устроит весну среди зимы и поможет ей набрать полную корзину чудесных цветов.

Днем – замечательная советская мелодрама «По семейным обстоятельствам» с золотым актерским составом: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Евгений Стеблов, Марина Дюжева, Анатолий Папанов, Ролан Быков… Помните ставшую крылатой фразу Галины Аркадьевны из этого фильма: «Трошкин, я раньше кем была? Тёщей. А теперь я кто? Невестка! Чувствуете разницу?» Смотрите легендарную энциклопедию семейной жизни в 10:45.

В 13:30 и 17:45 в эфире мелодрамы «Клянусь любить тебя вечно» и «Новогодний папа».

Ближе к бою курантов прогноз на весь 2019 год от самых знаменитых астрологов и экстрасенсов страны: Мехди, Арины Евдокимовой, Фатимы Хадуевой, Александра Шепса, Натальи Правдиной в документальном проекте «Предсказания».

В 00:30 – танцуют все! Дискотека 80-х до утра сохранит хорошее настроение!

В первый новогодний день телезрительницы смогут заново пересмотреть современные лирические мелодрамы «Моя мама – Снегурочка», «Тариф на любовь», «Колье для снежной бабы» и «Когда папа Дед Мороз».

2 декабря на экране роскошная Анжелика в исполнении красавицы Мишель Мерсье и Робер Оссейн в роли ее возлюбленного графа Жоффрея де Пейрака.

В цикле фильмов «Анжелика, маркиза ангелов», «Великолепная Анжелика», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и король», «Анжелика и султан» роковая француженка будет играть сердцами самых неприступных мужчин, но сохранит верность лишь одному – своему любимому мужу.

3 декабря эстафету перехватит другая литературная героиня с роковой судьбой – Джейн Эйр в 5-серийном одноименном фильме, а 4 декабря наступит очередь Элизабет Беннет, покорившей сердце надменного мистера Дарси в 7 сериях мелодрамы «Гордость и предубеждение».

5 декабря на экране будет царить волевая блондинка Стефани Харпер в мелодраме о судьбе богатой наследницы «Возвращение в Эдем», а 6 декабря в эфире ее сменит Мэгги Клири из 10-серийной саги «Поющие в терновнике».

7 декабря власть над сердцами телезрительниц перейдет к роскошной Скарлетт О'Хара из главной любовной саги всех времен «Унесенные ветром». Скарлетт и Рэд Батлер будут выяснять отношения на фоне разгорающейся войны Севера и Юга.

Также на праздничные каникулы для тех, кто устал от однотипных и скучных «голубых огоньков», Dомашний предлагает альтернативу – ночной марафон индийского кино. Традиционные салаты за праздничным столом отлично сочетаются с нестареющими мелодрамами «Сангам», «Слоны – мои друзья», «Любимый раджа», «Ганг, твои воды замутились», «Красивый и упрямый» и другими шедеврами Болливуда. Яркие фильмы со знаменитыми танцами и песнями, искрометным юмором, лихо закрученным сюжетом и историями о большой и светлой любви не дадут скучать до конца новогодней ночи. Каждую ночь в 00:30 жаркая Индия распахнет свои двери на телеканале Dомашний.

Встречай Новый год с Dомашним!