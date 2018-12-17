ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» В КАЗАНИ

18 декабря 2018 года в кинотеатрах КИНОМАКС состоятся премьерные показы фильма «Ёлки Последние» – финальной части новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего историю обычных людей нашей необъятной страны. Фильм представит ведущий актёр саги Александр Головин, сыгравший сноубордиста – полюбившегося героя почти всех «Ёлок». Перед показами зрителей ждёт шоу-программа и автограф-сессия актера в фойе кинотеатров. Впервые в практике кинопремьер эксклюзивный показ смогут посетить все желающие. И поучаствовать в развлекательной праздничной программе с участием популярного актера. Билеты на премьеру уже доступны в продаже по обычной цене. В 19.00 свои двери откроет КИНОМАКС в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56), а в 20.00 автограф-сессия и показ пройдут в КИНОМАКС в ТРК «Южный» (просп. Победы, 91). В широкий прокат «Ёлки Последние» стартуют с 27 декабря.

Канал СТС в поддержку выхода фильма в декабре покажет все части предновогоднего блокбастера. «Ёлки Последние» – самый трогательный, добрый и волшебный из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями.

В широкий прокат фильм выйдет 27 декабря 2018 года. Генеральный партнёр проекта - ПАО “Сбербанк”. О "ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" Продюсер Тимур Бекмамбетов: «В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. Это решение оказалось очень верным — мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, которые живут не только в Москве, но и в регионах — зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом фильм стал способом показать портрет нашей страны. Этим я и могу объяснить большой успех в прокате, которого никто не ожидал». В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых «Ёлок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке (Екатерина Агеева), которая отправилась в погоню за своим счастьем – столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского. Формат снятых в разных городах киноновелл навсегда перевернул устоявшийся подход к зрительскому кино. От Калининграда до Находки – Россия в «Ёлках» стала единым пространством. Создатели фильма нашли формат, с помощью которого зрители, живущие не только в Москве, но и в регионах, видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом, фильм стал способом показать портрет нашей страны. «Ёлки» снимались в Новосибирске, Самаре, Воронеже, Анапе, Омске, Саратове, Якутске, Алматы, Москве, Калининграде, Перми, Бавлах, Уфе, Казани, Тюмени, Хабаровске, Мичуринске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Сочи, Челябинске, Иркутске, Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе «Приразломная» во льдах Баренцева моря и даже в космосе. Все части фильма «Ёлки» посмотрели более 145 миллионов зрителей, и эта цифра сопоставима с населением России! За 7 лет «Ёлки» стал трамплином в карьере десятка актеров. Многие режиссёры, снимавшие киноновеллы, успели стать заметными мастерами нового российского кино. Что только не происходило за эти годы с героями: они влюблялись, ссорились, мирились, совершали самые смелые поступки, горели, тонули в проруби, мерзли в лесу, спасали собак, уезжали в Лондон и возвращались домой. А всё это лишь для того, чтобы найти, наконец, свою родственную душу. В «Ёлках» герои своего времени играли самих себя – будь то президент Дмитрий Медведев или блогер Саша Спилберг. В фильмах снимались 157 профессиональных актеров, 700 директоров кинотеатров, 1 профессиональный гонщик, 69 семей из регионов. В съемках принимали участие кошка, 3 собаки, медведь, пони, выдра, игуана и улитка. Устанавливались рекорды по самому массовому селфи. Летом при температуре +32 градуса снимались зимние сцены, и на них тратилось более 200 кг искусственного снега, а места съемок становились городскими достопримечательностями. Во время работы участники съемочных групп съели 6 ведер новогоднего «Оливье», на экране мелькали 169 ёлок. Благодаря создателям фильма с нами навсегда останется Вселенная «Ёлок»: любимые персонажи и сорок одна добрая и трогательная история о том, как самая большая страна в мире проживает свой самый волшебный день в году – Новый год. С 27 декабря 2018 смотрите главный новогодний фильм «Ёлки Последние» во всех кинотеатрах страны.

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