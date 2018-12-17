ФЁДОР БОНДАРЧУК УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ ГИНЕКОЛОГОМ

ТЕЛЕКАНАЛ СТС И КИНОКОМПАНИЯ «МЕДИАСЛОВО» ПРИСТУПИЛИ К СЪЁМКАМ СЕРИАЛА «ФИЛАТОВ», В КОТОРОМ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ — ОБАЯТЕЛЬНОГО И СУПЕРПОПУЛЯРНОГО ГИНЕКОЛОГА — СЫГРАЕТ ФЁДОР БОНДАРЧУК, А ЕГО ЭКРАННУЮ СУПРУГУ АЛИСУ И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ДИРЕКТОРА КЛИНИКИ — ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ. РОДСТВЕННИКОВ, КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ ФИЛАТОВА ВОПЛОТЯТ НА ЭКРАНЕ ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ, ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН, МАРИЯ АРОНОВА, ЕГОР КОРЕШКОВ, МАКСИМ ЛАГАШКИН И ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ АКТЁРЫ. АНТОН ФЕДОТОВ, генеральный продюсер телеканала СТС: «Большая удача, что нам удалось собрать в одной истории уже опытных молодых звёзд и народных артистов, любимых миллионами зрителей. Но, пожалуй, главной победой стало участие в сериале давнего партнёра канала СТС, талантливого актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука, который одним своим появлением в проекте превращает его в потенциальный хит». В роли светила гинекологии авторы сценария изначально видели именно Бондарчука. Сам актёр признаётся, что в новом проекте его привлекли команда и возможность похулиганить. ФЁДОР БОНДАРЧУК (АНДРЕЙ ФИЛАТОВ): «Это радость играть с такими потрясающими партнёрами. Если честно, я всегда с огромным удовольствием и интересом работаю над комедийными историями, над своими героями, над сложными характерами. Филатов — запутавшийся в себе талантливый врач. Он 30 лет влюблён в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля».

В свою очередь исполнительница главной женской роли ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ признаётся, что трудно быть спутницей такого обаятельного мужчины, поэтому понимает сомнения своей Алисы. Её героиня познакомилась с Филатовым ещё в мединституте, после чего стала его верной супругой, деловым партнёром и даже помощником в борьбе с рьяными фанатками. Правда, в какой-то момент она устаёт быть женой гения. ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ (АЛИСА ФИЛАТОВА): «Это история успешной и красивой женщины, у которой, как кажется окружающим, есть всё: муж – сексуальный мужчина и гениальный врач, две чудесные дочки, бизнес, подруги. Но при этом оказывается, что она не проживает свою «настоящую жизнь». Родителями популярного гинеколога стали народные артисты ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ и ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН, который в первый съёмочный день появился на площадке вместе с супругой Ириной. Пока Ирина знакомилась с экранными внучками мужа — МАРТОЙ ТИМОФЕЕВОЙ и АЛИНОЙ БУЛЫНКО — Эммануил признавался, что впервые работает с Фёдором Бондарчуком. «Мой сын Максим встречался с Фёдором на съёмочной площадке, а я вот первый раз, — рассказывал он. — Но, конечно, я наслышан о том, насколько Фёдор опытен, поэтому верю, что он привнесёт в наш проект много полезного». Съёмки проекта СТС стартовали в московской сталинке, где по сюжету живут родители главного героя. Также в кадре окажутся квартиры Филатова и его лучшего друга, стоматолога Славика (МАКСИМ ЛАГАШКИН), зал йоги, где занимается Алиса, бар возле клиники, в котором после работы встречаются врачи, и другие локации. Для удобства съёмок многосерийной истории художники изготовят масштабные декорации, повторив интерьеры реальной московской клиники. Так, им предстоит с нуля создать кабинеты главврача и директора клиники, смотровой кабинет, операционную, ординаторскую, кабинеты для проведения рентгена и МРТ, а также приобрести профессиональное медицинское оборудование. «ФИЛАТОВ» Доктора Филатова — первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина — внезапно бросает жена. Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с её уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнаёт женщин, тем больше понимает, что его жена абсолютно идеальна и её во что бы то ни стало надо вернуть.

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