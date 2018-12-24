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Потому что ты девочка на миллиард лайков!

24.12.2018

Dомашний

ДомашнийДомашнийДо Нового года осталось совсем немного времени, и Dомашний уже приготовил подарок своим зрительницам - новогодний ролик «Потому что ты девочка на миллиард лайков»!

Весь год вы были с нами – учились ценить себя, искать выход из трудных ситуаций, идти к своей цели, радоваться каждому дню и неожиданным подаркам судьбы. А ленты в соцсетях фиксировали эти маленькие победы, помогая создавать хорошее настроение себе и щедро делиться им с другими, ведь никогда не знаешь, какое событие превратит тебя в суперзвезду на миллиард лайков!

Всегда оставайтесь собой и помните, что счастье – в приятных мелочах, главное – уметь их замечать! И лишь искренние эмоции смогут растопить сердце не только Деда Мороза, но и мужчины мечты!

Dомашний поздравляет своих зрительниц с наступающим Новым годом и Рождеством и желает в любых ситуациях оставаться хорошими девочками на миллиард лайков!

Хорошая девочка


Хорошая девочка. За кадром

Dомашний


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