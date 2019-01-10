ДЕНИС НИКИФОРОВ И СЕРГЕЙ ШАКУРОВ ЗАБЬЮТ ФИНАЛЬНУЮ ШАЙБУ

14 ЯНВАРЯ В 20:00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ СТС ВЫЙДУТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ СПОРТИВНОГО ХИТА «МОЛОДЁЖКА» — ОБЛАДАТЕЛЯ ТЭФИ, ПРЕМИИ АССОЦИАЦИИ ПРОДЮСЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЖОРЖ» И ДРУГИХ НАГРАД. В ФИНАЛЕ ИСТОРИИ ТРЕНЕРУ СЕРГЕЮ МАКЕЕВУ (ДЕНИС НИКИФОРОВ) ПРИДЁТСЯ СРАЗИТЬСЯ НА ЛЬДУ СО СВОИМ УЧИТЕЛЕМ И СДЕЛАТЬ ВЫБОР: ВЕРНУТЬ СЕМЬЮ ИЛИ ПОДДАТЬСЯ ОБАЯНИЮ СПОРТИВНОГО ДИРЕКТОРА ВИКТОРИИ КАШТАНОВОЙ (ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА). В новых сериях главным соперником Макеева станет тренер Иван Качалов в исполнении народного артиста РСФСР СЕРГЕЯ ШАКУРОВА, который согласился поучаствовать в проекте в первую очередь по просьбе сына Марата. СЕРГЕЙ ШАКУРОВ (ИВАН КАЧАЛОВ): «Сын сразу сказал: "Папа, сериал интересный, пожалуйста, соглашайся". Да и герой мне очень понравился! Он старой закалки, из плеяды Чернышева и Тарасова — крепкий, жёсткий, с железной хваткой тренер». На площадке актёр консультировался с хоккейными тренерами и впервые пробовал себя на льду, ведь до «Молодёжки» побегать с клюшкой ему не удавалось: «Когда-то я обожал смотреть хоккей, давно дружу с нашим хоккеистом Александром Мальцевым, но вот сам никогда не играл. А тут мой первый съёмочный день — и сразу лёд. Сначала костюмеры меня “утеплили”, но потом я так разошёлся, что пришлось снять лишнее». НАЗАД В ПРОШЛОЕ:

3420 ЧАСОВ НА ЛЬДУ, СВАДЬБЫ, РАЗВОДЫ И ТЭФИ 6 ЗВЁЗДНЫХ КАМЕО «МОЛОДЁЖКИ» ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ

Главным талисманом «Молодёжки» по праву можно считать легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, который поддерживал главных героев на протяжении всей истории. Сам Вячеслав признаётся, что благодаря сериалу у него появились совсем юные поклонники: «На улице подходят дети и спрашивают: "Вы Фетисов?" А я в ответ: "Да, а откуда ты меня знаешь?" На что мне говорят: "Молодежку" смотрю!» АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

В гости к команде «Медведи» заезжал и серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира — хоккеист Алексей Морозов. «Конечно, мне было интересно поучаствовать в сериале, посвящённом жизни хоккеистов молодёжной команды. Честно говоря, я удивился, узнав, что на роли хоккеистов выбрали обычных парней, которых за полгода неплохо научили кататься. Ребята в очень хорошей форме!» КАТЯ КЛЭП

Самая популярная девушка-блогер Катя Клэп появилась в четвёртом сезоне, сыграв в паре с покорителем женских сердец — Иваном Жвакиным. «Здорово, что мой актёрский дебют состоялся именно в такой качественной, серьёзной истории и в образе самой себя, — признавалась она. — Хотя сама я не спортивный человек, но своим участием хочу привлечь внимание к хоккею. От своего дедушки я наслышана о легендарных хоккейных подвигах, и мне кажется, это игра сильных и мужественных людей». ВИКТОР ГУСЕВ

В сериале участвовал, причём дважды, давний друг Вячеслава Фетисова — спортивный комментатор Виктор Гусев. В первом сезоне ему предстояло брать интервью у Фетисова, а в четвёртом — у вратаря Семёна Бакина. «Снять реалистично — это, пожалуй, самая большая проблема спортивных фильмов, потому что спорт — вещь самодостаточная и непостановочная. Но в данном случае я должен отдать должное создателям "Молодёжки": здесь не подкопаешься», — признавался он на площадке. ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

В финальном сезоне компанию актёрам составил знаменитый хоккеист Илья Ковальчук. По сюжету олимпийский чемпион приходит на тренировку «Медведей» и не только участвует в ней, но и пробивает серию буллитов по воротам Семёна Бакина. До съёмок в «Молодёжке» Илья Ковальчук смотрел несколько серий и даже был знаком с исполнителями главных ролей: «Ребята часто ходят на матчи сборной и бывали на матчах СКА, когда мы играли в Москве. А Денис Никифоров, играющий Макеева, дружит с Олегом Валерьевичем Знарком, поэтому мы не раз общались в раздевалке. Кстати, актёры и сами за шесть лет съёмок научились многому, например профессионально подбрасывать шайбу». НИКИТА ГУСЕВ

Отдельную роль в сериале отвели питерскому клубу СКА и в частности нападающему Никите Гусеву — автору двух голов на Олимпиаде в Пхёнчхане, которые принесли золото нашим хоккеистам. В сериале известному спортсмену предстояло атаковать ворота того же Семёна Бакина. «Когда-то я начинал в команде "Белые Медведи", а в "Молодёжке" герои играют как раз за “Медведей". Мне кажется, это символично», — признавался он. ЦИФРЫ 7 октября 2013 года на СТС стартовала «Молодёжка»;

3420 часов провели актёры на льду за все 6 сезонов, включающие 260 серий;

551 актёр сыграл в сериале;

450 шайб было использовано на съёмках;

больше 25 кг весит форма вратаря Семёна Бакина, которая после игры становилась ещё тяжелее;

съёмки проходили в 7 ледовых дворцах, это: «Крылья Советов», «Мегаспорт», «ЦСКА Арену», «Арену Мытищи», «Арену Балашиха», Дворец спорта «Лужники» и «Ледовый дворец Витязь» в Подольске. НАГРАДЫ ТЭФИ-2017 в номинации «Телевизионный фильм/сериал»;

2 награды премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения ;

Народная премия «Жорж» в номинации «Российский сериал года (драма)»;

Самый популярный сериал по версии «Яндекса» (по итогам запросов российских интернет-пользователей за 2015, 2017 год);

Самый популярный сериал по версии «Одноклассников» (по итогам запросов российских интернет-пользователей за 2017 год). ВНЕЭФИРНАЯ ЖИЗНЬ «МОЛОДЁЖКИ»

Игроки команды «Медведи» появляются не только на экране, но и на полках в супермаркетах и в онлайн-магазинах. Так, поклонники спортивной истории могут прочитать книги «Первый матч» и «Шанс на победу» — последняя написана по мотивам первого сезона. Также зрители могут почувствовать себя героями сериала, вступив в мобильную игру и примерив брендированные сумки, футболки, шапки и футболки. ТЕХНОЛОГИЧНАЯ «МОЛОДЁЖКА»

«Молодёжка» стала первым хоккейным сериалом в истории российского телевидения, поэтому перед съёмочной группой стояла сложнейшая задача найти инновационные способы съёмок ледовых сцен. «Изначально в пилотной серии камера была установлена на двух сноубордах, там же сидел оператор, и всю эту конструкцию помогали катить наши хоккеисты, — вспоминает оператор-постановщик ВЯЧЕСЛАВ СОТНИКОВ. — Тогда была тяжеленная камера ALEXA весом больше восьми килограммов. Со временем мы решили облегчить нижнюю точку съёмки и увеличить скорость движения, поэтому приобрели более технологичную ALEXA Mini». В дальнейшем операторская группа старалась достичь эффекта телетрансляции, чтобы матчи «Молодёжки» казались реальными. Всего одну игру снимали порядка семи камер с использованием операторского крана и стедикама, которым управлял один из лучших операторов ледовых съёмок МИХАИЛ БАЛАШОВ. Изобретённая на съёмках сериала СТС технология позже использовалась в производстве фильмов «Лёд» и «Сталинград», а также на открытии Универсиады в Казани, церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. Площадка «Молодёжки» стала наглядным пособием и для будущих операторов — студентов ВГИКа, которые частенько приезжали на съёмки. ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ О «МОЛОДЁЖКЕ» ДЕНИС НИКИФОРОВ (СЕРГЕЙ МАКЕЕВ): «То, что Вячеслав Муругов придумал такой замечательный сериал, до которого те же американцы не додумались, конечно, здорово. Хотя, казалось бы, в Голливуде есть фильмы на эту тему, а вот долгоиграющей истории, которая в течение четырёх дней в неделю притягивает молодёжь к телевизору, такой нет». ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ (ВАДИМ КАЗАНЦЕВ): «За шесть лет съёмок я сбросил 5-6 килограммов, вернулся в молодость, встал на коньки, но самое важное — другое. Недавно приехал в автосалон чинить машину, ко мне подходит здоровенный дяденька с дочкой и говорит: "Можно сфотографироваться? Мы всей семьёй смотрим". Потом ещё через пару минут возле меня останавливается чёрный мерседес, из него доносится бас: "О, а я как раз смотрю "Молодёжку"! В общем, за пять минут я определил целевую аудиторию сериала: его смотрят все, потому что наша история о жизни, о спорте, о семье, обо всём». АНАТОЛИЙ КОТ (АНАТОЛИЙ ЖИЛИН): «Сейчас на телевидении много низкопробного материала, но наши ребята смогли взять высокий рейтинг совсем другими качествами — человеческими, а ещё понятиями, что такое добро и зло. И сейчас, осознав, что проект заканчивается, слёзы наворачиваются. Надеюсь, ещё будет возможность поработать вместе». ИГОРЬ ОГУРЦОВ (СЕМЁН БАКИН): «Я бы сравнил съёмки в нашем сериале с армией, куда солдаты приходят совсем юными, а возвращаются на гражданку взрослыми и ответственными мужчинами. Мне, например, проект прибавил мужественности, решительности и самостоятельности. Вот раньше я не умел кататься на коньках, но научился, причём за небольшой срок. Я брал форму, выходил на лёд в Одинцове (это была обычная "коробка") и несколько часов тренировался. То же самое было и у других ребят». ИВАН ЖВАКИН (АЛЕКСАНДР КОСТРОВ): «Буду скучать по этому времени, что уж таить, за эти шесть лет мы объездили такое количество городов, сфотографировались с таким количество детей. В одном из городов даже побили рекорд: за 2,5 часа сделали фото с 3000 детьми. Я висел на плакатах в своём родном городе, нас звали на радио, печатали в журналах. Но главное — мы взрастили целое поколение, и я горд, что был причастен к этому». ВЛАД КАНОПКА (АНДРЕЙ КИСЛЯК): «У меня есть две важнейшие вехи в жизни — поступление во ВГИК и "Молодёжка". Поэтому, конечно, проект оставил большой след. Я благодарен сценаристам за то, что написали интересные истории для моего героя, за опыт работы со старшими коллегами — с действительно крутыми артистами. У нас в принципе сформировался дружный коллектив: мы все как-то подобрались по психотипу». АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ (ЕГОР ЩУКИН): «Наверно, в жизни каждого человека есть какие-то важные сериалы. В моём детстве были "Параллельные миры" и "Квантовый скачок", и я очень хотел, чтобы они не заканчивались. Сейчас я завидую тем, кто вырос на сериале "Молодёжка", потому что важно иметь правильных кумиров. Вообще это история с правильно заложенными ценностями». СПУСТЯ 6 ЛЕТ: КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ АКТЁРОВ ДЕНИС НИКИФОРОВ

До «Молодёжки» исполнитель главной роли — строгого тренера Сергея Макеева — мечтал вместе с супругой Ириной о детях. После старта съёмок Денис узнал, что вскоре станет отцом двойняшек — Александра и Вероники. Актёр часто говорит о том, что это символично. ИГОРЬ ОГУРЦОВ

Исполнитель роли неунывающего вратаря Семёна Бакина проводит параллели между своей жизнью и тем, что происходило с его героем по сценарию. Когда обаятельный хоккеист отметил свадьбу, актёр также женился на своей девушке Ие, а после того, как у Семёна родился сын, вскоре отцом стал и сам Огурцов. МАКАР ЗАПОРОЖСКИЙ

Макар Запорожский и его супруга — актриса Екатерина Смирнова — также стали родителями малышки Али. В гору пошла и карьера актёра, которому удалось сняться в нескольких голливудских картинах, включая фильм «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Зрители СТС также знают Макара по ролям в сериалах «Луна» и «Улётный экипаж», где он сыграл пилота и по совместительству брата персонажа Алексея Чадова. ИВАН МУЛИН

Исполнитель роли эмоционального нападающего Антона Антипова за время съёмок в «Молодёжке» добавил в свою актёрскую копилку яркие работы, в том числе новый сериал Анны Меликян «Квартет» и картину «Хрусталь», которая номинирована на «Оскар» от Белоруссии. АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ

Успех «Молодёжки» открыл перед актёром новые горизонты, включая масштабные фильмы и сериалы, ледовые телешоу и заветное место в труппе Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. АННА МИХАЙЛОВСКАЯ

Параллельно с тем, как её героиня Яна Кисляк строила отношения с нападающим «Медведей», у самой актрисы стремительно менялась личная жизнь. Анна вышла замуж за актёра Тимофея Каратаева, стала мамой сына Мирослава, а в этом году неожиданно объявила об официальном разводе. ЮЛИЯ МАРГУЛИС

Во время проекта актриса, сыгравшая чирлидершу Марину, встретила своего будущего супруга Игоря, вышла замуж, а недавно переехала в Израиль, где живут её родственники. «МОЛОДЁЖКА», финальные серии

Понедельник — четверг, 20:00 После того как Юля с сыновьями уходит от Макеева, тренер «Медведей» впадает в депрессию. В это время Казанцев приглашает первого тренера Макеева, Ивана Андреевича Качалова, поработать с конкурентом «Медведей» — хоккейным клубом «Металлист». И теперь учителю и ученику, которые давно враждуют, придётся стать соперниками в борьбе за кубок ВХЛ и путёвку в КХЛ.

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