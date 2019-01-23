«ЛЮБОВЬ по контракту»: цена счастья

Телеканал Dомашний завершил съемки 4-серийной мелодрамы собственного производства «ЛЮБОВЬ по контракту». Проект с неожиданным финалом и верой в искренние чувства и настоящую любовь. Мужчина и женщина из разных социальных слоев – успешный бизнесмен Егор и пережившая трагедию медсестра Аня – встречаются в трудных обстоятельствах. Оба несвободны: муж Ани Сергей после автомобильной аварии оказался в инвалидном кресле и замкнулся в себе, жена Егора – красавица Лилия, прима-балерина – отказывается подарить ему радость отцовства, чтобы не жертвовать фигурой и карьерой. Аня ради денег на операцию мужа соглашается выносить для Егора и Лилии малыша, но постепенно понимает, что Егор смотрит на нее не просто как на суррогатную мать своего ребенка, а как на женщину… Как быть, если оба связаны браком, но хотят простого семейного счастья в отличие от своих «вторых половинок»? Что делать, если отношения по контракту вдруг перерастут в настоящее чувство? И найдут ли они оба силы, чтобы кардинально изменить свою судьбу? ... Режиссер Денис Елеонский: Наша история как раз начинается после финального: «И жили они долго и счастливо». Трудности, которые подкидывает героям сама жизнь, приводят ко лжи, чтобы спасти то, что кажется уже невозможным. В этом проекте мы открыто хотели бы поговорить со зрителями об отношениях, и мы сняли практически документальное кино о любви. Думаю, что будет очень интересно». Анна Арефьева, медсестра Аня: «Мне страшно представить себя в ситуации, в которой оказалась моя героиня. Она решается на очень сложный шаг от безысходности. Я не могу ее осуждать – у нее не было другого способа вырваться из замкнутого круга. Они с мужем после трагедии существуют как роботы, между ними уже нет чувств, и внутри у них тоже все мертво. Но Аня – живой человек. Беременность дает ей новую жизнь, и она перерождается». Андрей Носков, бизнесмен Егор: «Мы живем в такое время, что можем искренне обманываться, подменяя чувства лишь внешним комфортом. Разобраться в себе и остановиться хоть на минуту времени не хватает. Все бегут, спешат, летят. В нашей истории чувства героев завуалированы, между ними есть недосказанность. Кроме того, затрагивается вечный вопрос – чего же нам всем не хватает? Мужчинам в женщинах, а женщинам – в мужчинах». Полина Толстун, балерина Лилия: «Роль примы-балерины для меня - это настоящий вызов. Осанка, походка, жесты – все должно быть идеально, утонченно, красиво. Моя героиня по-настоящему раскрывается, когда вынуждена сделать самый главный выбор – семья или сцена».



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