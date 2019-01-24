ВЕДУЩИЙ СТС ОТПРАВИТСЯ В КУЛИНАРНЫЙ ТУР

2 ФЕВРАЛЯ В 10:00 НА СТС ВЫХОДИТ ПЯТЫЙ СЕЗОН ПОПУЛЯРНОГО КУЛИНАРНОГО ШОУ «ПРОСТО КУХНЯ» – НОМИНАНТА НА ТЭФИ-2018, ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ «НОВАЯ КУЛИНАРНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА» FOOD SHOW AWARDS 2018. В НОВЫХ ВЫПУСКАХ ИЗВЕСТНЫЙ ВЕДУЩИЙ, ШЕФ-ПОВАР И АВТОР КНИГ АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ РАСШИРЯЕТ КУЛИНАРНУЮ МИССИЮ И ГЕОГРАФИЮ. ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ ШОУ ЕМУ ПРЕДСТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ В КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ С ЕЖЕДНЕВНЫМ МЕНЮ ДОМОХОЗЯЙКАМ И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ С МЕСТНЫМИ ПОВАРАМИ. АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ: «Я всегда называл себя народным поваром, поэтому очень обрадовался, узнав, что наконец-то познакомлюсь со своими зрителями. Я сам родился в маленьком городке, поэтому прекрасно чувствую и понимаю людей разных интересов и социальных слоёв. Что здорово, я смогу помочь не только домохозяйкам, но и поработать над меню детских садов, школ и даже преобразить солдатский рацион». Региональный тур шоу начался с родного города Александра – Санкт-Петербурга. На своей домашней кухне он приготовил завтрак для всей семьи: блинчики с курицей для супруги Оли, блинчики со сметаной и сгущёнкой для дочки Изабеллы и малыша Эрнеста. Ведущий поделился и рецептом бодрящего витаминного чая из облепихи, имбиря и трав. А 5 февраля Александр отправится в Пермь, чтобы сварить уху вместе с уральскими рыбаками, приготовить уникальные шанежки в гостях у пермячки и проверить заводское меню. Известный шеф-повар также побывает в Омске, Уфе, Казани и Ростове-на-Дону. Александр Белькович – автор трёх кулинарных книг, в том числе новой книги рецептов из шоу «ПроСТО кухня». Ведущий специализируется на простой доступной кухне по всем любимым рецептам с авторской доработкой – comfort food. В настоящее время Александр владеет сетью ресторанов Ketch Up Burgers, заведения которой расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также является владельцем ресторана «Белка» в Санкт-Петербурге и Fancy Crab в Лондоне. Любовь к еде Александр проявлял с детства. В Северодвинске, где родился будущий русский Джейми Оливер (так его прозвали журналисты), придумывал собственные рецепты, удивлял одноклассников оригинальными блюдами – например, домашним йогуртом и сэндвичами «От Бельковича». После школы поступил в техникум, практику проходил в ресторанах Архангельска, а в 14 лет уже был поваром местного кафе «Пеликан». Через три года уехал в Москву, работал в ресторане Correa’s под руководством гуру ресторанного бизнеса Айзека Корреа. РЕЦЕПТЫ «НА ДОРОЖКУ» ОТ АЛЕКСАНДРА БЕЛЬКОВИЧА

В новом сезоне шеф-повар отправляется в путешествие, поэтому также предлагает зрителям рецепты лёгких и быстрых в приготовлении перекусов, которые можно взять в дорогу. ГРЕЧКА С ГРИБАМИ И СЫРОМ В ТЕРМОСЕ

Ингредиенты:

Грибы сушёные – 10 г,

гречка – 400 г (для термоса объёмом 1 л), сушёные лук и морковь – 40 г,

сушёная зелень (кинза, лук колечками) – 5 г, сыр твёрдый – 40 г, вода, соль по вкусу. Способ приготовления:

Измельчить сушёные грибы. Смешать сухие ингредиенты: гречку, грибы, сушёные овощи и зелень. Сыр натереть на мелкой тёрке, замешать сыр с остальными ингредиентами. Засыпать смесь в термос, залить гречку кипятком и плотно закрыть крышку за 45–55 минут до начала трапезы. Совет от шефа:

Не заливайте воду в термос до самых краёв. Оставьте примерно 5-7 см свободного пространства, ведь вскоре крупа впитает воду и разбухнет. МАНДАРИНОВЫЕ ЧИПСЫ

Ингредиенты: мандарины. Способ приготовления:

Срезать попки с мандаринов, нарезать фрукты тонкими слайсами. Выложить дольки на противень и отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Важно следить, чтобы мандарины не сгорели, а постепенно высушились за счёт испарения влаги. Достать противень и оставить сушить слайсы ещё на 5 часов или более часов, чтобы мандарины полностью засохли и стали хрустящими. Совет от шефа:

Можно оставить дольки в духовке на 1 час, но при температуре 60 градусов, чтобы ускорить дальнейший процесс высушивания. «ПРОСТО КУХНЯ», 5-Й СЕЗОН 2 февраля премьера на СТС!

По субботам в 10:00 В программе Александр Белькович показывает, как делать необычные блюда из простых ингредиентов, цена за порцию которого не превышает ста рублей, а также даёт море полезных советов домохозяйкам и любителям кулинарного искусства.

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