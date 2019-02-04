АНЯ ЧИПОВСКАЯ ПРОМЕНЯЛА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА НА ОБЫЧНОГО ПЕКАРЯ

18 ФЕВРАЛЯ В 20:00 НА СТС ВЫХОДИТ САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ СЕЗОНА «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА», В КОТОРОЙ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ СЫГРАЕТ ОБАЯТЕЛЬНОГО РЕСТОРАТОРА-МИЛЛИОНЕРА. ЕГО ГЕРОЙ ПЛАТОН НАРАВНЕ С ПРОСТЫМ ПЕКАРЕМ АНДРЕЕМ ИЗ МАЛАХОВКИ (НИКИТА ВОЛКОВ) ПЫТАЕТСЯ ПОКОРИТЬ СЕРДЦЕ СВЕТСКОЙ ЛЬВИЦЫ САШИ ЛАРИНОЙ (АНЯ ЧИПОВСКАЯ). В новой романтической комедии АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ сыграет обаятельного ресторатора-миллионера Платона, который наравне с простым пекарем Андреем из Малаховки (НИКИТА ВОЛКОВ) пытается покорить сердце светской львицы Саши Лариной (АНЯ ЧИПОВСКАЯ). В одной из серий актёру предстояло стать участником импровизированного мюзикла. По сюжету его герой устраивает тематическую вечеринку на теплоходе: чтобы произвести впечатление на Сашу Ларину, Платон готов петь, танцевать и удивлять роскошными сюрпризами. «Это тот самый случай, когда партнёрша на площадке настолько красива, что хочется встать на колени, каяться и извиняться за собственное несовершенство. Потом догнать несовершенство и извиниться уже перед ним. Фёдор Михайлович Достоевский был прав: красота когда-нибудь спасёт», — улыбался актёр. Пока герой Алексея Макарова добивается ответных чувств, Саша ради пекаря Андрея готова отказать голливудскому продюсеру, поужинать в сомнительной шашлычной и заняться карьерой его навязчивого брата-рэпера. «Слушайте, разве, когда мы влюбляемся, мы можем понять, почему нас зацепил именно этот человек. Это же химия: срабатывает что-то человеку неподвластное, как говорится, сердцу не прикажешь. Просто потому что, и всё», — признавалась актриса. Правда, в отличие от своей героини, актриса не уверена, что смогла бы связать свою жизнь с нетворческим человеком: «Мне, например, непреодолимо скучно с людьми нетворческих профессий, нам просто не о чем говорить. Также не люблю спокойных интровертов, я сама всем интровертам интроверт». Исполнитель роли «главного по булочкам», питерский актёр НИКИТА ВОЛКОВ, как и его герой, никогда не мечтал о романе со звездой. Но однажды с ним произошла ситуация, которую он запомнил на всю жизнь: «Мне было лет пять или шесть, мы с мамой жили тогда в Швеции. Помню, спускаемся вечером в Стокгольме в метро, только что закончился концерт Spice Girls, и тут неожиданно нам навстречу — Джери Холлиуэлл, которая решила поцеловать меня в лоб». В романтической комедии СТС сразу несколько любовных треугольников: за пекаря Андрея поборется его бывшая девушка Оксана, которая ради любимого готова окунуться в интриги шоу-бизнеса. «Мне показалось интересным сыграть несчастную злодейку, — говорит Алина Алексеева, ставшая Оксаной. — На самом деле моя героиня — жертва обстоятельств. Вот встречалась она с парнем семь лет и на годовщину надеялась получить заветное колечко, а вместо этого получила звёздную красавицу — как перспективу разрушения отношений». По сюжету история пекаря и красавицы развернётся как в Москве, так и в Лондоне, который воссоздали в одном из московских районов. «Оживить» британскую столицу помогли установленные на улицах телефонные будки, двухэтажный автобус и чёрный кэб — традиционные символы Великобритании. Свою роль в сериале «сыграли» и роскошные светские вечеринки — в одной из серий на теплоходе пройдёт вечер в стиле знаменитого фильма «Великий Гэтсби». «У нас есть два полярных мира, которые постоянно пересекаются. Первый — мир невероятно богатых людей, в который хочет попасть каждая домохозяйка, второй — мир обыкновенных людей. Они ездят на общественном транспорте и мечтают хоть одним глазком заглянуть в жизнь богатых», — говорит режиссёр Фёдор Стуков. Чтобы показать быт семьи пекаря, художники разработали декорации небольшой пекарни. «Обычно всё, что мы можем увидеть в настоящих пекарнях, — это голый кафель и серые цвета, что, конечно, не кинематографично. Поэтому мы решили добавить душевности и создать семейную обстановку за счёт тёплых оттенков и материалов, в том числе и дерева, — делится художник- постановщик Юлия Чарандаева. «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» Самая невероятная романтическая история СТС — премьера 18 февраля!

Понедельник — четверг в 20:00

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