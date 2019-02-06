ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ С АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВЫМ

14 февраля в 21:00 Александр Петров встретит зрителей СТС в фантастическом боевике Фёдора Бондарчука «Притяжение», а после в 23:45 поздравит с Днём всех влюблённых грандиозной телепремьерой спектакля, раскрывающего сложную тему любовных отношений. Впервые на телеэкраны выйдет его масштабное драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, автором, режиссёром, сценаристом, продюсером и актёром которого он является. Рассказать невероятную историю любви поможет возлюбленная Александра как в жизни, так и на экране – актриса Ирина Старшенбаум.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: «Всё началось с какой-то внезапной вспышки и превратилось в большое шоу, которое благодаря СТС смогут увидеть телезрители всей страны. Сейчас каждое выступление — это импровизация на 70%, которая может увести меня куда угодно. Мне нравится доводить героя до края, до уровня шекспировских страстей, при этом максимально захватив зрителя».

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это экспериментальная постановка, в которой главный герой общается с любимой девушкой (Ирина Старшенбаум) с помощью собственных стихов. А ещё – это моноспектакль с новаторскими декорациями, вынесенными прямо в зрительный зал, и одновременно концерт с атмосферной музыкой группы Ocean Jet. За героем Петрова неотрывно следует live-камера, транслирующая каждый шаг актёра на гигантские экраны. Стихи, которые звучат со сцены, написал сам Александр. В прошлом году он выпустил одноимённый стихотворный сборник, мгновенно ставший бестселлером.

Идея совместить в одном шоу кино, театр, музыку и поэзию появилась у актёра два года назад. За это время «детище» Александра увидели более 40 000 зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Екатеринбурга. В прошлом году проект собрал больше 5 000 человек только в одном московском «Крокус Сити Холле». Также шоу посмотрели гости кинотеатров двадцати российских городов, где прошла видеотрансляция спектакля. «Для меня каждое шоу — это эмоциональное очищение. Кто-то йогой занимается, кто-то идёт в спортзал, а мне это состояние даёт спектакль», — признаётся Александр.

14 ФЕВРАЛЯ С АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВЫМ НА СТС!

«ПРИТЯЖЕНИЕ» — В 21:00

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — В 23:45