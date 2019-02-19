С 25 февраля с понедельника по пятницу в 10:30 на телеканале Dомашний – премьера многосерийного фильма «Агенты справедливости».

Увлекательный детективный сериал, авторы которого предлагают свой вариант расследования реальных преступлений.

Известный журналист Евгений Михайлюк (Денис Гранчак) и успешный частный детектив Наталья Дзюбенко (Лариса Пономаренко) открывают агентство по расследованию самых запутанных дел. Они помогают обычным людям в раскрытии правонарушений, с которыми не смогла справиться полиция. Распутывая клубок изощренных преступлений и разыскивая злоумышленников, Евгений и Наталья восстанавливают справедливость и помогают даже самым отчаявшимся. К своим расследованиям они привлекают настоящих профессионалов - психологов, криминалистов, судмедэкспертов, баллистиков.

Каждая серия проекта - это закрученная детективная история с максимально детальной реконструкцией происшествия, которое расследуют знатоки. «Агенты справедливости» - это наглядное пособие для тех, кто тоже мечтает почувствовать себя детективом и потренировать память и логику.

С 25 февраля (пн-пт) в 10:30

«Агенты справедливости»

на Dомашнем