2 марта состоится встреча с ведущим кулинарного шоу «ПроСтоКухня» Александром Бельковичем

2 марта в 11:00 часов на сцене фудкорта СТЦ МЕГА состоится встреча с ведущим кулинарного шоу «ПроСтоКухня» Александром Бельковичем. Всех пришедших ждет живое общение с ведущим. Желающие смогут задать вопросы, получить автограф и сделать фото с ним. Будут разыграны подарки от телеканала.

Александр презентует свою книгу «ПроСтоКухня», где собраны рецепты блюд ресторанного уровня и кулинарные шедевры из доступных ингредиентов.

Для справки:

Александр Белькович – автор трёх кулинарных книг, в том числе новой книги рецептов из шоу «ПроСТОКухня».

Ведущий специализируется на простой доступной кухне по всем любимым рецептам с авторской доработкой – comfort food.

В настоящее время Александр владеет сетью ресторанов Ketch Up Burgers, заведения которой расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также является владельцем ресторана «Белка» в Санкт-Петербурге и Fancy Crab в Лондоне.

Александр Белькович, ведущий авторского шоу «ПроСТОКухня» на канале СТС, по субботам в 10:00.

В программе Александр Белькович показывает, как делать необычные блюда из простых ингредиентов, цена за порцию которого не превышает ста рублей, а также даёт море полезных советов домохозяйкам и любителям кулинарного искусства.