DОМАШНИЙ ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ ПОД «СОЗВЕЗДИЕМ МЕЛОДРАМ»

В первый день весны самый романтичный телеканал открывает сезон новой коллекцией историй о любви! С 11 марта КАЖДЫЙ ДЕНЬ в 19:00 только ПРЕМЬЕРЫ! Каждый вечер с 11 марта по будням в 19.00 зрителей ждет новая история – трогательная, смешная, реальная, правдивая и бесконечно увлекательная. Разные судьбы, сильные героини, необычные сюжеты - весенние мелодрамы на Dомашнем никого не оставят равнодушными! Слезы и радость, любовь и предательство, встречи и расставания. Героини сериалов не боятся строить новую жизнь, ведь рядом с каждой из них – мужчина, который поймет и поддержит в любой ситуации. Особенно заметными в «Созвездии мелодрам» станут проекты собственного производства. 14 марта – премьера 4-серийной мелодрамы «Сколько живет любовь». Важен ли возраст, если любишь; как противостоять предрассудкам и защитить свою любовь? Учительница Вера и ученик Саша отстаивают свое право на счастье вопреки осуждению окружающих. Получится ли у влюбленных быть вместе? В главных ролях: Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец 14 марта в 19:00 «Сколько живет любовь» 15 марта – премьера 4-серийного фильма «Любовь по контракту». Он богат и успешен, она едва сводит концы с концами. Как быть, если оба связаны браком, но хотят простого семейного счастья в отличие от своих половинок? Случай сводит их вместе, а любовь стирает все границы. Найдут ли они силы, чтобы кардинально изменить свою судьбу? В главных ролях: Анна Арефьева и Андрей Носков 15 марта в 19:00 «Любовь по контракту» 22 марта – премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Моя любимая мишень». Бывший спортсмен Руслан Донской в тайне от жены берется за оружие, чтобы вылезти из долгов, а в результате полностью меняет свою жизнь. Сможет ли Руслан вернуть свое прошлое и сохранить любовь? В главных ролях: Максим Щеголев и Ирина Шеянова 22 марта в 19:00 «Моя любимая мишень» на Dомашнем

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