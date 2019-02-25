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DОМАШНИЙ ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ ПОД «СОЗВЕЗДИЕМ МЕЛОДРАМ»

25.02.2019

Домашний

ДомашнийВ первый день весны самый романтичный телеканал открывает сезон новой коллекцией историй о любви!

С 11 марта КАЖДЫЙ ДЕНЬ в 19:00 только ПРЕМЬЕРЫ!

Каждый вечер с 11 марта по будням в 19.00 зрителей ждет новая история – трогательная, смешная, реальная, правдивая и бесконечно увлекательная. Разные судьбы, сильные героини, необычные сюжеты - весенние мелодрамы на Dомашнем никого не оставят равнодушными! Слезы и радость, любовь и предательство, встречи и расставания. Героини сериалов не боятся строить новую жизнь, ведь рядом с каждой из них – мужчина, который поймет и поддержит в любой ситуации.

Особенно заметными в «Созвездии мелодрам» станут проекты собственного производства.

Сколько живет любовь14 марта – премьера 4-серийной мелодрамы «Сколько живет любовь». Важен ли возраст, если любишь; как противостоять предрассудкам и защитить свою любовь? Учительница Вера и ученик Саша отстаивают свое право на счастье вопреки осуждению окружающих. Получится ли у влюбленных быть вместе?

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец

14 марта в 19:00 «Сколько живет любовь»

Любовь по контракту15 марта – премьера 4-серийного фильма «Любовь по контракту».

Он богат и успешен, она едва сводит концы с концами. Как быть, если оба связаны браком, но хотят простого семейного счастья в отличие от своих половинок? Случай сводит их вместе, а любовь стирает все границы. Найдут ли они силы, чтобы кардинально изменить свою судьбу?

Моя любимая мишеньВ главных ролях: Анна Арефьева и Андрей Носков

15 марта в 19:00 «Любовь по контракту»

22 марта – премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Моя любимая мишень». Бывший спортсмен Руслан Донской в тайне от жены берется за оружие, чтобы вылезти из долгов, а в результате полностью меняет свою жизнь. Сможет ли Руслан вернуть свое прошлое и сохранить любовь?

В главных ролях: Максим Щеголев и Ирина Шеянова

22 марта в 19:00 «Моя любимая мишень» на Dомашнем

Домашний


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