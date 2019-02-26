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Голосуй за «Три кота»!

26.02.2019

Три кота

«Три кота» номинированы на национальную премию "Золотой Медвежонок", присуждаемую ассоциацией производителей детских товаров.

В номинации лучший лицензионный продукт года заявлена фарфоровая посуда «Три кота».

Решение принимается на основе мнения экспертов и результатов голосования. Всенародное голосование проходит на сайте: http://www.kidsaward.ru/voting.

Для того, чтобы проголосовать, заходите на сайт, регистрируйтесь и в категории "Лучшая лицензионная продукция" выберите «Три кота».

Поддержите «Три кота» своим голосом и голосами ваших друзей!

Каждый голос имеет значение!
 


Теги: Три кота
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