Екатерина Волкова накормит всех по-Dомашнему!

Премьера нового кулинарного шоу с Екатериной Волковой «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» на Dомашнем!

2 марта на телеканале Dомашний – премьера еженедельного нового кулинарного шоу «Полезно и вкусно», ведущей которого стала популярная актриса Екатерина Волкова.

Сегодня современная женщина живет активной жизнью – семья, дети, работа, путешествия, а еще нужно отлично выглядеть, сохранять бодрость и позитивный взгляд на мир! Чтобы не проводить долгие часы на кухне, уметь правильно выбрать блюда для всей семьи – простые, полезные и вкусные.

В каждом субботнем выпуске программы Екатерина Волкова поделится легким рецептом аппетитного блюда, а также покажет, как его приготовить.

Екатерина Волкова: «Накормить семью – дело непростое, потому что каждый предпочитает что-то свое. Поэтому так важно уметь готовить еду, которая придется по душе всем домочадцам. На моей кухне главное правило – еда должна быть не только вкусной, но и полезной!».

Как сделать полезную куриную грудку сочной, почему так важно правильно подобрать соус к блюду, что можно сочетать на одной тарелке и как разнообразить свой стол, не колдуя над плитой днями и ночами? Екатерина Волкова подскажет зрительницам маленькие, но важные лайфхаки приготовления завтраков, обедов и ужинов для всей семьи.

А помогать Екатерине будут ее любимцы – четыре собаки и кот.

Каждая женщина – хозяйка своей кухне, которая заботится о том, чтобы все члены семьи были сыты и довольны. Четвероногие – в том числе. Наши домашние питомцы давно стали полноправными членами семьи, и забота о них также входит в ежедневные обязанности жены и мамы.

Как накормить всех не только вкусной, но и полезной едой, которую просто и быстро готовить, научит всех Екатерина Волкова на Dомашнем!

«ПОЛЕЗНО И ВКУСНО»

со 2 марта в 12:15

каждую субботу на Dомашнем!