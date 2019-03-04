ЗВЁЗДЫ 90-Х ВОССОЕДИНИЛИСЬ РАДИ СЕРИАЛА СТС

25 МАРТА В 20:00 ЗРИТЕЛИ СТС ПОПАДУТ В АТМОСФЕРУ ЛЕГЕНДАРНЫХ 90-Х БЛАГОДАРЯ МУЗЫКАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО», ПОБЕДИТЕЛЮ ФЕСТИВАЛЯ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ «ПИЛОТ». В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭПОХУ ПЕРВЫХ ГАДЖЕТОВ И ЛЮБИМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ХИТОВ ПРЕДСТАВЯТ РОМАН КУРЦЫН, ЯН ЦАПНИК, СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ, ЕГОР ТРУХИН, ФИЛИПП ЕРШОВ, СОФЬЯ ЕВСТИГНЕЕВА И ДМИТРИЙ НИКУЛИН, ИСПОЛНИВШИЕ РОЛИ РОК-МУЗЫКАНТОВ И ИХ ДРУЗЕЙ. На съёмках музыкального ролика, приуроченного к долгожданной премьере, актёры сериала встретились с настоящими звёздами 90-х — АЛЁНОЙ АПИНОЙ, БОГДАНОМ ТИТОМИРОМ, КАЕМ МЕТОВЫМ, ГРУППОЙ «НА-НА» И СОЛИСТОМ «ОТПЕТЫХ МОШЕННИКОВ» СЕРГЕЕМ АМОРАЛОВЫМ. На один день кумиры 90-х превратились в обычных зрителей, пришедших на рок-концерт. Съёмки ролика проходили в московском караоке-баре, ставшем рестораном «Бомбей» ― главной локацией для сериала и местом работы героев-музыкантов. На площадке кумиров 90-х окружили актёры массовых сцен в образах из 90-х. «Сегодня я погрузился в другую эпоху, просто обалдел и сильно кайфанул внутри, — признавался КАЙ МЕТОВ. — Я, как и герои сериала, в девяностые тоже работал и в ресторанах, и клубах, и заведениях, похожих на клубы или рестораны, — где я только ни выступал. У меня был и свой клуб позже, но не могу сказать, что туда приходила такая яркая публика, которую я заметил сегодня на съёмках». Попав в атмосферу 90-х, звёзды ностальгировали и признавались, что это время было легендарным. «Тогда было много разных исполнителей, ярких самобытных артистов, которые до сих пор востребованы. Появилась свобода, люди стали чувствовать себя более раскрепощёнными, — вспоминал ВЛАДИМИР ПОЛИТОВ, солист группы «НА-НА». — А самое важное событие девяностых для меня — приход в группу "НА-НА". Мы пели на юбилее легендарного нью-йоркского Hard Rock Cafe, выступали перед королевской семьёй Таиланда, было много грандиозных шоу программ». Его коллега по группе ВЯЧЕСЛАВ ЖЕРЕБКИН добавил, что эпоха запомнилась ему и необычными сценическими образами: «Это была революция в одежде, мода на "варёнки", лосины, всё цветное, яркое. А ведь раньше все ходили в одинаковой одежде с фабрики "Большевичка". Мы, группа "НА-НА", всегда отличались тем, что носили необычные костюмы, даже в сеточку. Конечно, у зрителей был шок. Я, честно говоря, стеснялся первое время, чувствовал себя почти голым, но потом привык. Кстати, эти сеточки мы рвали прямо на сцене: материал настолько непрочный, что, если даже ногтем его зацепить, уже всё. Мы поэтому специально сделали номер. Помню, на Вове Политове разорвали всё, что только было, он стоял на сцене практически голый». Исполнительница легендарных хитов 90-х АЛЁНА АПИНА отметила, что в то время российские артисты одевались лучше мировых звёзд: «Знаете, недавно рассматривали фото для одной стилизованной съёмки и поняли, что Мадонна одевалась хуже, чем мы, хотя у неё всегда была армия стилистов. Нас никто не красил, не одевал, никто ничего не советовал. Всё сами, своими ручками, собрались — и вперёд. Это сейчас я уже обленилась и перед грандиозными съёмками обращаюсь к стилистам и визажистам». А СЕРГЕЙ АМОРАЛОВ признался, что до сих пор придерживается стиля 90-х: «Давно бы перестал обесцвечивать волосы, но когда приезжаю в город и не снимаю кепку, сразу спрашивают: “А где беленький?” Из серии — если беленький не приедет, сдадим билеты и закидаем помидорами. Мне уже сорок лет, а краситься приходится. Что делать: имидж всё — жажда ничто». Эпохальная комедия «90-е. Весело и громко» рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать рок-группу. На пути к славе будущих звёзд ждут криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно известные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн. «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» Эпохальная комедия — с 25 марта на СТС! Пн. — Чт., 20:00

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