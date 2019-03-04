«Сколько живет любовь» - первая премьера весны на Dомашнем!

Dомашний спешит поделиться весенним настроением и зарядом любви со своими зрительницами, подарив им целое «Созвездие мелодрам». Самые яркие, романтичные и остросюжетные проекты – весь март на Dомашнем! 14 марта в 19:00 на телеканале Dомашний – премьера 4-серийной мелодрамы «Сколько живет любовь». Учительнице математики Вере Александровне трудно найти общий язык с отчаянным хулиганом, второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата даже со второй попытки. Вера принимает решение подтянуть парня по своему предмету, но во время занятий Саша внезапно признается ей в любви. Вера замужем, ее пугает создавшаяся ситуация, разница в возрасте. А еще больше – настойчивость Саши, который добивается своей цели, невзирая на препятствия… Прошло много лет… Александр стал президентом крупной финансовой компании, дела его идут в гору и у него счастливый брак. Единственное, что омрачает семейную жизнь – отсутствие детей. А еще, словно капли яда, потихоньку отравляющие жизнь пары, окружающие и осуждающие их близкие люди. Ведь жена Саши намного его старше... Смогут ли супруги сохранить чувство, когда весь мир против них? Главные роли в фильме исполняют Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец. Режиссером проекта стал Денис Елеонский, известный зрителям канала по фильмам «Семейная тайна», «Идеальная жена» и «Восток-Запад». Режиссер Денис Елеонский: «Мне эта история понравилась своей нетривиальностью. Мы хотели показать зрителям, что настоящая любовь существует. Главная героиня пожертвовала всем ради любимого человека, но она нашла в себе силы идти дальше и строить новую жизнь, да еще и помогать любимому мужчине. Взаимоотношения Саши и Веры – это встреча мудрости с юностью, из которой родилось искреннее светлое чувство, кардинально изменившее жизнь обоих». Вячеслав Чепурченко: «Мой герой Саша, несмотря на молодость, – настоящий мужчина. Он помог любимой женщине, которая жила с нелюбимым мужем и страдала от домашнего насилия, понять, что она достойна большего. Он стал для нее опорой в жизни. Разница в возрасте между ними не стала проблемой. Важно, что они ценили и уважали друг друга. Что такое вообще любовь? Когда один говорит другому: «Хочу, чтобы ты был счастлив»! И доказывает свои слова делом. Любовь – это поступки». Ольга Павловец: «Для меня основная идея фильма – торжество любви. История о том, что искреннее чувство всегда побеждает, как в сказке. Когда люди, несмотря на все препятствия, остаются верными любви. Моя Вера жила с нелюбимым мужем, не зная, что такое настоящее женское счастье, и вдруг этот молодой человек раскрыл в ней женщину, вдохнул в нее жизнь. Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит»: после сорока жизнь только начинается! Я свою Веру понимаю и оправдываю – мы все хотим любви и счастья!». «Сколько живет любовь» Смотрите 14 марта в 19.00 на Dомашнем !!!

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