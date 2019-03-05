Фёдор Бондарчук, Сергей Бурунов и Алёна Апина вернулись в 90-е

4 марта в «Руки Вверх баре» состоялась музыкально-ностальгическая премьера нового сериала канала СТС и компании Art Pictures Vision — «90-е. Весело и громко», который стартует в эфире 25 марта в 20:00. В эпоху первых телефонов, малиновых пиджаков и VHS-кассет попали актёры и ведущие СТС: Фёдор Бондарчук, Сергей Бурунов, Светлана Бондарчук, Александр Незлобин, Роман Маякин, Антон Лирник, Роман Юнусов, Юлия Подозёрова, Кристина Каширина и другие. Главными гостями вечера стали звёзды 90-х: Алёна Апина, Аркадий Укупник, Кай Метов, Эвелина Блёданс, Настя Макаревич с группой «Лицей» и известные музыкальные критики Илья Легостаев и Артур Гаспарян. Открыл вечер генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов: «Удивительно противоречивое время было, но мы умеем находить позитив во всём. Считаю, что нам удалось сделать отличный проект для тех, кто жил в 90-е и может поностальгировать, и тех, кто 90-е не застал, — они увидят, как это было. СТС всегда за семейный телепросмотр, поэтому мы придумываем такие истории, которые объединяют родителей и детей и дают им повод вместе обсудить очередную серию». Первые две серии гостям представили: генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов, продюсеры сериала Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Константин Маньковский, режиссёр Егор Карма и исполнители главных ролей — Ян Цапник, Роман Курцын, Егор Трухин, Стася Милославская, Анжелика Каширина, Софья Евстигнеева, Филипп Ершов, Дмитрий Никулин, Виктория Лукина и Алексей Гришин. Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер сериала: «Действительно, время было весёлое и непростое, но интересное. Вот сейчас смотрю на сегодняшних гостей, среди которых звёзды 90-х, и понимаю, как давно их не видел и как здорово, что они до сих пор нас радуют. Что касается сериала, это было большое удовольствие — работать с такой командой. Актёрам отдельно низкий поклон». Вечер продолжился звёздной караоке-вечеринкой, которую открыла Алёна Апина, исполнившая в компании актёров сериала главный хит 90-х — «Бухгалтер». Попав в атмосферу того времени, звёзды делились своими воспоминаниями и впечатлениями о сериале. Кай Метов: «Я приехал с хорошим настроением, а после просмотра оно только улучшилось. Мне кажется, у "90-х" большое будущее. На самом деле я начал забывать, как тогда было, а в сериале показаны ситуации, места, обстоятельства, очень похожие на то, что было в нашей жизни. И, конечно, самое главное — юмор и ирония, которые есть в этой истории и которые нам помогали пройти через все испытания того времени». Алёна Апина: «Слушайте, про бандитов снимали, про то, как деньги делали, снимали. Что только ни делали про то время, а теперь настала очередь музыки. Получилось очень круто, спасибо большое всей команде». Аркадий Укупник: «Замечательный сериал! Завязка прекрасная, вообще было живо, я много смеялся. Прошлись и по мне, что особенно приятно, я в восторге от шутки. Вообще, СТС всегда славился проектами топ-уровня. И этот сериал не подвёл — чувствуется, что работала профессиональная команда». Анастасия Макаревич, группа «Лицей»: «Мне кажется, сериал ждёт успех. Было очень весело и зажигательно, как и само время. Отмечу прекрасный актёрский состав, музыку и костюмы! У меня были такие же наряды, джинсы и баки, так что вспомнила юность». Антон Лирник, ведущий «Шоу выходного дня» на СТС: «90-е я помню очень хорошо, жил тогда и творил. И, конечно, те времена не были такими весёлыми и красивыми, как показано в сериале, но от этого он смотрится легко и приятно. На самом деле история не про 90-е, а про любовь, про музыку, про то, как попадали в непростые ситуации и выкручивались». Роман Юнусов, ведущий «Шоу выходного дня» на СТС: «Вот посмотрел первые две серии: действительно получилось весело и громко. Когда говорят о 90-х, это в первую очередь группы, которые мы слушали на дискотеках, это мода, это перемены. То, что я увидел в сериале, передаёт атмосферу того времени настолько точно, что погружает в эпоху полностью». «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» С 11 марта — премьера в онлайн-сервисе Videomore С 25 марта в 20:00 — премьера на СТС

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