«Моя любимая мишень» - премьера на Dомашнем!

Самые яркие и романтичные герои в остросюжетных проектах «Созвездия мелодрам» – на Dомашнем!

22 марта в 19:00 на телеканале Dомашний премьера 4-серийной мелодрамы собственного производства «Моя любимая мишень» с Максимом Щеголевым в главной роли.

Руслан Донской, бывший спортсмен, чемпион России по пулевой стрельбе среди юниоров и его любимая жена Мария давно вместе, скоро у них родится малыш. Для Руслана эта новость оборачивается ударом – он недавно потерял свой бизнес и влез в долги, поэтому в ужасе понимает, что не сможет прокормить свою семью. И из-за кредитов, взятых на развитие дела, Руслан вместе с беременной женой оказывается в съемной однокомнатной хрущевке. На помощь приходит старый приятель - Руслан получает заманчивое, но опасное предложение, которое в корне меняет его жизнь…

Любимая жена готова поддерживать мужа и в горе, и в радости, ради любви она даже готова нарушить закон и пойти против общества. Уцелеет ли Руслан в этой гонке на выживание? Смогут ли они сохранить семью, когда на кону стоит жизнь и благополучие будущего ребенка?

Максим Щеголев: «У Руслана в жизни происходит настоящая катастрофа – на него обрушивается множество проблем. Это сводит его с ума, и он цепляется за первую же подвернувшуюся возможность спасения, не оценивая здраво, к чему в итоге это может привести».

Ирина Шеянова: «Маша так самозабвенно любит мужа, что готова беспрекословно слушаться и служить ему, принимая все его отрицательные стороны. Готова поддерживать все начинания, и идти вместе против общества и закона».

«Моя любимая мишень»

Смотрите 22 марта в 19:00 на Dомашнем!