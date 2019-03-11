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СТС ГОТОВИТ НОВОЕ ШОУ «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»

11.03.2019

Дело было вечеромДело было вечеромСТС ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ШОУ «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ». ЕГО ВЕДУЩИМ СТАНЕТ МИХАИЛ ШАЦ, ИЗВЕСТНЫЙ ЗРИТЕЛЯМ СТС КАК СОЗДАТЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ И УЧАСТНИК ШОУ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». В ПРОШЛОМ МИХАИЛ ВЁЛ ТАКИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ, КАК «ХОРОШИЕ ШУТКИ» И «О. С. П. – СТУДИЯ».

Во время своего телевизионного перерыва Михаил начал карьеру стендап-комика, которая, по его словам, помогла ему отточить навыки ведущего. «Думаю, сейчас я в отличной форме, — признаётся Михаил Шац, — потому что работать на живую аудиторию, которая находится в полуметре от тебя, лёгким делом не назовёшь. С другой стороны, доброжелательность и любовь тоже чувствуются острее».

В каждом выпуске «Дело было вечером» встретятся две команды звёзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 РУБЛЕЙ. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звёздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд. За музыкальное сопровождение нового проекта отвечает группа JUKEBOX TRIO.

«ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»

Новое развлекательное шоу — скоро на СТС! 


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