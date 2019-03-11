СТС ГОТОВИТ НОВОЕ ШОУ «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»

СТС ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ШОУ «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ». ЕГО ВЕДУЩИМ СТАНЕТ МИХАИЛ ШАЦ, ИЗВЕСТНЫЙ ЗРИТЕЛЯМ СТС КАК СОЗДАТЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ И УЧАСТНИК ШОУ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». В ПРОШЛОМ МИХАИЛ ВЁЛ ТАКИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ, КАК «ХОРОШИЕ ШУТКИ» И «О. С. П. – СТУДИЯ».

Во время своего телевизионного перерыва Михаил начал карьеру стендап-комика, которая, по его словам, помогла ему отточить навыки ведущего. «Думаю, сейчас я в отличной форме, — признаётся Михаил Шац, — потому что работать на живую аудиторию, которая находится в полуметре от тебя, лёгким делом не назовёшь. С другой стороны, доброжелательность и любовь тоже чувствуются острее».

В каждом выпуске «Дело было вечером» встретятся две команды звёзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 РУБЛЕЙ. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звёздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд. За музыкальное сопровождение нового проекта отвечает группа JUKEBOX TRIO.

«ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»

Новое развлекательное шоу — скоро на СТС!