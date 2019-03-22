Розанова, Вилкова и Хоркина на премьере сериала «Мамы чемпионов»

Вчера в арт-пространстве LISObon состоялась премьера спортивной драмы телеканала СТС и компании Art Pictures Vision — «Мамы чемпионов», которая стартует в эфире 1 апреля в 21:00. Новый проект от создателей хита «Молодёжка» представили генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов, продюсер сериала Дмитрий Табарчук и исполнители главных ролей: Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Сабина Ахмедова, Ася Дубровская, Григорий Верник, Данил Акутин и Бесо Гатаев. Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС: «Сегодня мы достали из копилки СТС новый проект, в который очень верим и к которому, надеемся, подключится наш зритель. Для нас спортивная драма — это не просто история, но и возможность заразить аудиторию спортом. Ранее "Молодёжка" поставила всю страну на коньки, хочется верить, что после просмотра "Мам чемпионов" все отправятся покорять бассейн». Ирина Розанова (тренер Алла Гордеева): «Мне досталась роль очень сильной женщины. Представляете, что такое мама-тренер и что такое профессиональный спорт? Так что у неё своя правда. Она хочет, как ей кажется, лучшего для своей дочери. Старшему поколению действительно кажется: "Я же лучше знаю! Я же жизнь прожила". В чём-то моя Алла действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. Безусловно, как и любая мама». Екатерина Вилкова (спортсменка, тренер Вера Лескова): «В плане продвижения спорта в массы, а не сидения за гаджетами, это неплохая тема. К тому же, если отмотать время назад, самые удачные российские проекты были именно про спорт: "Движение вверх", "Тренер", "Легенда №17". Думаю, что в данном случае сам спорт становится персонажем». Поддержать новую историю СТС пришли спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы: Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Глеб Гальперин и Анастасия Гребёнкина. Они поделились своими впечатлениями о сериале и рассказали о роли мам в их спортивной карьере. Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы: «Знаете, я ехал на премьеру с настроением: ну вот сейчас я их всех покритикую и разнесу в пух и прах. Но я постарался абстрагироваться и смотреть историю как обычный зритель. И мне понравилось, что спортивная тема раскрывается не только с точки зрения подготовки спортсмена и его участия в соревнованиях, но и с бытовой стороны, которая обычно остаётся за кадром. Я хочу выразить благодарность в первую очередь тем, кто взялся за эту идею, и, конечно, всему актёрскому составу, который так аккуратно показал мир плавания». Глеб Гальперин, прыгун в воду, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратный чемпион мира и Европы: «Я не смотрю сериалы в принципе, но "Мам чемпионов" хочу досмотреть. Подметил много интересных моментов, которые меня тронули и которые действительно происходят в жизни спортсменов. Спасибо всем, кто приложил руку к сериалу! И если говорить о моей маме, то действительно она была для меня и тренером, и массажистом, и мамой, и всем на свете. Благодаря ей всё и случилось».



Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы: «Когда в юном возрасте занимаешься спортом, кому хочется позвонить и рассказать, что очень тяжело? Только маме! В детстве я тренировалась на спортивной базе "Озеро Круглое", тогда не было гаджетов, но был автомат, и каждый ждал звонка от мамы. Конечно, тренер верил в меня, а я — в него, но семья всегда была для меня тылом». Анастасия Гребёнкина, фигуристка, многократная победительница международных турниров, участница чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр: «Пропаганда спорта в любом контексте — это всегда прекрасно. И, конечно, мамы — это наши двигатели прогресса, наше всё. Мама ездит на тренировки, плачет, болеет, переживает больше всех. Для каждого спортсмена самое главное — это поддержка мамы. Я сама просто ярый фанат своего сына Вани, который занимается шахматами. Помню, как на первом шахматном турнире меня так трясло! И, кстати, тогда он выиграл». «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 1 апреля премьера на СТС! С понедельника по четверг в 21:00 У 17-летней Веры было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама —тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры «уплыла» вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет она успешный тренер, среди подопечных которой — её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и экс-парнем, возглавившим сборную региона.



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