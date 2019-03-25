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АПРЕЛЬ С DОМАШНИМ ПОД «СОЗВЕЗДИЕМ МЕЛОДРАМ»

25.03.2019

СОЗВЕЗДИЕМ МЕЛОДРАМ

С 15 апреля КАЖДЫЙ ДЕНЬ в 19:00 только ПРЕМЬЕРЫ!

Психология любви«Созвездие мелодрам» в апреле засияет новыми звездами! Каждый вечер с 15 апреля по будням в 19.00 зрительниц ждут самые яркие звезды Dомашнего! Необычные сюжеты, сильные чувства, обманчивые иллюзии и торжество женской интуиции, способной подсказать выход из самой запутанной ситуации. Героини весенних премьер столкнутся с предательством, завистью и ложью, но смогут отличить истину от обмана. Главное – слушать свое сердце и верить в себя.

Новые оригинальные сериалы «Созвездия мелодрам» подарят весеннее настроение, яркие эмоции, вскружат голову и напомнят, что весна – время любви, радости и новых встреч!

Лабиринт иллюзийОсобенно заметными в «Созвездии мелодрам» станут проекты собственного производства.

16 апреля – премьера 4-серийной мелодрамы «Психология любви». Бизнес-леди Вероника смогла построить свое дело с нуля, взять себя в руки после тяжелого развода и найти нового спутника жизни. Но пока Вероника боролась за любовь и место под солнцем, ее дочь отдалилась от матери. Как вернуть доверие единственного ребенка? Что делать, если долгожданное счастье оказалось ненастоящим, а новый муж - ненадежным? Вероника приглашает в дом психолога Александру. И узнает, что проблема не только в окружающих…

В главных ролях: Светлана Антонова и Кирилл Гребенщиков.

Психология любви

16 апреля в 19:00 «Психология любви»

18 апреля – премьера 4-серийного фильма «Лабиринт иллюзий».

Что делать, если вдруг оказалось, что крепкая семья, заботливый муж и любимый ребенок – всего лишь плод воображения? Кому доверять – врачам и мужу или сердцу, которое чувствует – малыш в смертельной опасности? Валентина ищет выход из лабиринта иллюзий, который ей подсказывает материнский инстинкт.

В главных ролях: Екатерина Тарасова и Евгений Пронин.

18 апреля в 19:00 «Лабиринт иллюзий»

19 апреля – премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы «В отражении тебя». Одна ошибка юности может сломать судьбу – Маша живет под чужим именем, но не может открыться даже любимому мужу. Как быть, если прошлое – всегда рядом и угрожает разрушить новую жизнь? Сможет ли Маша найти в себе силы, чтобы отстоять право быть самой собой?

В главных ролях: Светлана Марцинкевич и Андрей Фролов.

19 апреля в 19:00 «В отражении тебя» на Dомашнем
 


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