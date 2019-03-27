СВЕТЛАКОВ И НЕЗЛОБИН ИСПЫТАЮТ КИРКОРОВА БЕЗЛИМИТНОЙ КАРТОЙ

ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ИМПРОВИЗАЦИОННОГО ШОУ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!», ПРЕМЬЕРА КОТОРОГО СОСТОИТСЯ 5 АПРЕЛЯ В 23:00 НА СТС, ЗВЁЗДЫ ВНОВЬ ОКАЖУТСЯ В НЕПРИВЫЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ТАК, В ОДНОМ ИЗ ПЕРВЫХ ВЫПУСКОВ ФИЛИППУ КИРКОРОВУ ПРЕДСТОИТ ПРИМЕРИТЬ КОКОШНИК, ПРОЧЕСТЬ РЭП, СЫГРАТЬ НА ГАРМОШКЕ И ДАЖЕ ПОЙМАТЬ КУРИЦУ РАДИ БЕЗЛИМИТНОЙ КАРТЫ. «Знаете, в молодости нет серьёзного багажа за плечами, поэтому от тебя не так много ждут. А чем дальше, тем выше ожидания, даже когда находишься на съёмках такой весёлой программы. И тут, что бог даст, вот сегодня курицу дал», – смеялся Филипп после своей импровизации. Кстати, короля поп-эстрады отпустили со сцены не с пустыми руками, а с шуточным подарком от Сергея Светлакова. «Птицы ярких окрасов вдохновят тебя на новые образы», – шутил шоумен и главный судья проекта, вручив книгу о птицах. Невероятные сюрпризы и импровизации ожидали и других звёздных гостей: например, Михаил Башкатов оказался на месте Леонардо ДиКаприо, Валерия превратилась в меркантильную воспитательницу, а Анна Старшенбаум попала в мир мыльных опер. «Я привыкла находиться в материале продолжительное время, а здесь меня, как слепого котёнка, забросили в совершенно незнакомую мне ситуацию и наблюдали за тем, как я буду выкручиваться. Сложно было собраться и войти в предполагаемые обстоятельства так быстро», – признавалась актриса. Также свои способности перевоплощаться на сцене в шоу СТС продемонстрируют: Пелагея, Екатерина Климова, Денис Клявер, Екатерина Волкова, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Вадим Галыгин и другие популярные артисты и блогеры. Впервые в истории проекта выйти на сцену со звёздами смогут и зрители — победители конкурса, объявленного телеканалом СТС. Во втором сезоне зрителей ждут не только новые участники, но и новый ведущий – стендап-комик и креативный продюсер шоу АЛЕКСАНДР НЕЗЛОБИН. Он поможет трём участникам каждого выпуска расслабиться перед индивидуальными выступлениями, а в финале шоу будет диктовать им условия во время совместной импровизации. Перевоплощения звёзд оценит неизменный судья шоу СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ. В новых выпусках на помощь к звёздам снова придёт труппа актёров, которые «подстрахуют» знаменитостей в импровизациях. «Команду спасателей» возглавляют известные комедийные артисты – ЯНА КОШКИНА, АНТОН ЛИРНИК, АЛЕКСАНДР ВОЛОХОВ и другие. ЯНА КОШКИНА

Самая горячая штучка импровизационного шоу, которая готова перевоплотиться в сексуальную невесту, своенравную амазонку и опасную пиратку. На её счету больше тридцати фильмов, сериалов и телепроектов, а зрителям СТС Яна известна по роли Светланы в популярном спортивном сериале «Молодёжка». Кстати, актриса также является мастером спорта по художественной гимнастике. АНТОН ЛИРНИК

Главный бородач «Слава богу, ты пришёл!», который может провести как прямой, так и кривой эфир. Квнщик, стендап-комик, актёр. Впервые появился на телеэкране в качестве участника команды КВН «Аляска», где познакомился с Андреем Молочным – будущим партнёром по «Дуэту имени Чехова». Участник и сценарист большого количества юмористических телешоу, актёр спектакля «Мужчина нарасхват», музыкант, автор книги «Трое в Таиланде, не считая собак». АЛЕКСАНДР ВОЛОХОВ

Йода перевоплощений, главный Спанч Боб проекта, юморист, актёр, телеведущий, человек-пластилин. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет, где начал играть в КВН. Телезрители впервые увидели его в составе команды КВН «Сок». СПРАВКА Первый выпуск шоу «Слава богу, ты пришёл!», в основе которого австралийский формат Thank God You’re Here, вышел 24 сентября 2006 года на СТС. Тогда над проектом работала продюсерская компания «Киноконстанта» (позже — «Костафильм»), которая также производила для канала «6 кадров», «Папины дочки», «Ранетки» и многие другие успешные истории. Бессменным ведущим импровизационной программы был МИХАИЛ ШАЦ, а кресло судьи в разные годы занимали АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО, ВАДИМ ГАЛЫГИН, АНДРЕЙ УРГАНТ и другие звёзды. Кстати, режиссёром проекта в своё время был АЛЕКСАНДР ЖИГАЛКИН, сейчас снимающий «Ворониных», а в постоянной труппе шоу блистали звёзды кино и театра: ФЁДОР ДОБРОНРАВОВ, ЭДУАРД РАДЗЮКЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО, ВАЛЕНТИНА РУБЦОВА, ЛЮБОВЬ ТИХОМИРОВА и другие. В 2008 году «Слава богу, ты пришёл!» отметили премией «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: юмор». В разное время участниками программы становились ИВАН УРГАНТ, КСЕНИЯ СОБЧАК, ФЁДОР БОНДАРЧУК, ГОША КУЦЕНКО, ГАРИК МАРТИРОСЯН, ПАВЕЛ ВОЛЯ, ТИНА КАНДЕЛАКИ, ВАЛДИС ПЕЛЬШ, ОСКАР КУЧЕРА, ТИГРАН КЕОСАЯН, ОЛЬГА ШЕЛЕСТ, НАТАША КОРОЛЁВА, ЮРИЙ СТОЯНОВ, АНТОН КОМОЛОВ, ВАЛЕРИЙ СЮТКИН, ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС, ЮЛИЯ РУТБЕРГ и другие звёзды. «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!», 2 СЕЗОН 5 апреля – премьера на СТС!

По пятницам в 23:00



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«Слава богу, ты пришел!»: премьерные выпуски на СТС!

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