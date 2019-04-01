16 апреля в 19:00 на телеканале Dомашний – премьера 4-серийной мелодрамы «Психология любви», главные роли в которой исполнили Светлана Антонова, Любовь Баханкова и Кирилл Гребенщиков.

Режиссером проекта стала Наталья Углицких, известная зрительницам по сериалу «Мелодия любви».

У преуспевающей бизнес-леди Вероники Ливановой налаженная жизнь: она живет в загородном доме, управляет собственным рестораном и, после развода с мужем, нашла новую любовь – красивого и заботливого мужчину.

Но, пока Ника занималась бизнесом и устраивала личную жизнь, упустила из виду проблемы своей дочери-подростка Кати и потеряла ее доверие. Именно в этот трудный момент любимый изменяет ей с другой. Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг.

Пытаясь решить навалившиеся проблемы, Ника приглашает психолога Александру, чтобы попробовать вернуть все на свои места. Сможет ли Александра помочь Нике и ее близким снова стать семьей, забыть измену, предательство и разочарование?

Режиссер Наталья Углицких: «В нашей картине мы затрагиваем темы, знакомые каждому человеку: конфликт отцов и детей, переходный период у подростков, взаимоотношения мужчины и женщины. В героях фильма наши зрители наверняка узнают себя, а заодно и смогут получить ответы на волнующие вопросы».

Светлана Антонова, бизнес-леди Ника: «Я искренне убеждена, что плохих людей не бывает. Все люди рождаются хорошими, но жизнь их меняет к худшему, заставляя делать выбор в сторону плохих поступков. Ника после определенных событий стала довольно черствой, даже жесткой женщиной. И страдает от этого в первую очередь сама».

Кирилл Гребенщиков, бывший муж Ники Всеволод: «Психология любви» - это небольшая картина о том, как надо бережно относиться к близким людям, чтобы их не потерять. Всеволод - талантливый человек, художник, которому на определенном жизненном этапе не повезло. Но он и сам к этому приложил руку».

Любовь Баханкова, психолог Александра: «Александра пытается донести до всех правильные мысли: не нужно искать постоянно новую любовь, как это принято в современном мире, а нужно помогать тем, кто тебе дорог сейчас, принимать их слабые стороны и, самое главное, уметь прощать».



«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16 апреля в 19.00

ПРЕМЬЕРА НА DОМАШНЕМ!!!