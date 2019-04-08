«Лабиринт иллюзий»: все не то, чем кажется

На телеканале Dомашний - премьера нового 4-х серийного психологического триллера «Лабиринт иллюзий». Главные роли в фильме исполняют Екатерина Тарасова, Анна Казючиц, Алексей Фатеев и Евгений Пронин. Режиссером проекта стала Анна Писаненко. В центре сюжета – противостояние двух женщин: роковой красавицы Марго и нежной Валентины. Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что ее жизнь – мечта любой женщины. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует ее муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита – плод ее фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же ее уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у нее отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести ее с ума и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни? Узнаем 18 апреля в 19:00 на Dомашнем. Режиссер Анна Писаненко: «Наша картина «Лабиринт иллюзий» - история столкновения двух женщин. Каждая из них борется за счастье своего ребенка. Но главная героиня Валя идет к этому, не переступая границ морали и сохраняя человеческое достоинство, а вторая, ее противница Марго, готова добиваться цели, несмотря ни на что. При этом каждую из них можно понять. Думаю, эта история понравится зрителям, потому что здесь много психологии человеческих взаимоотношений, приправленной мистикой и настоящей любовью». Екатерина Тарасова: «Роль, которую я играю, невероятно объемная. Можно развернуться и проверить весь диапазон своих актёрских возможностей: от счастливой мамы, бесконечно любящей своего ребенка и мужа, к доведенной до полного отчаяния, загнанной в угол женщины». Анна Казючиц: «Поскольку наш проект необычный, с элементами мистики, то вначале моя Марго – такая «темная лошадка». Порой даже не до конца понятно – реальная она женщина или некий мираж, мистификация, и что ей вообще нужно, что движет ее поступками». Алексей Фатеев: «Мой герой Андрей Лавров попадает в круговорот событий, где замешаны его бывшая жена и новая супруга, и для него это все настоящий кошмар. Человек оказывается в сложнейшей ситуации и должен сделать свой выбор. Наша картина рассказывает о любви – сложной, разной, созидающей и разрушающей, о долге, ответственности и, конечно же, о неминуемом наказании за непростительные ошибки». «Лабиринт иллюзий» 18 апреля в 19:00 на Dомашнем !!!





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«Лабиринт иллюзий»: все не то, чем кажется

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