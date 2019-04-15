На телеканале Dомашний – премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» режиссера Дмитрия Магонова, главные роли в которой исполнили Светлана Смирнова-Марцинкевич и Андрей Фролов. Со стороны жизнь Маши – образец счастливой семьи: муж-бизнесмен, сын, престижная работа. Но каждую ночь ей снятся кошмары о прошлом. Одна небольшая ложь в юности, казавшаяся лучшим выходом из трудной ситуации, заводит Машу в лабиринт обмана. Она живет в другом городе под чужим именем и не может сказать правду даже мужу. Счастье Маши оказывается под угрозой, когда она получает по почте письмо из прошлого – из города ее детства, в котором лежит только ее детская фотография... Кому известна ее самая страшная тайна? Маша едет на родину, чтобы найти ответ, а встречает там свою первую любовь – мужчину, к которому у нее еще остались чувства. Кого выберет Маша – мужа или первого возлюбленного? Кто таинственный отправитель письма? Сможет ли Маша победить прошлое и вернуть себе право быть самой собой? Светлана Смирнова-Марцинкевич, главная героиня Маша: «Моя Маша живет жизнью другого человека – своей погибшей сестры-близнеца. Странная ситуация, поневоле задумаешься – неужели такое бывает? Но на самом деле в нашей жизни бывает и не такое! Поэтому я верю в обстоятельства, в которых оказалась моя героиня. Более того, я ее оправдываю, понимая, какой ужас с ней случился». Андрей Фролов, муж главной героини Олег: «Мой Олег крепко встал на ноги, создал и развил большой бизнес. Но в личных отношениях он как мужчина слаб – не доверяет своей жене, у него постоянные метания и сомнения. Главное его качество – верность, и в этом он очень похож на меня. Я тоже считаю, что постоянство – залог успеха во всем. Если уж выбирать – то на века. И ту единственную, настоящую, которая будет рядом до конца дней». «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»

19 апреля в 19.00

Премьера на телеканале Dомашний!!!



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