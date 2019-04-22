ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО УШЁЛ В ВОЛЕЙБОЛ

ТЕЛЕКАНАЛ СТС И КОМПАНИЯ ART PICTURES VISION ПРИСТУПИЛИ К СЪЁМКАМ КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА «ДЫЛДЫ», В КОТОРОМ РОЛЬ УСПЕШНОГО ТРЕНЕРА, СЕКСИСТА И БАБНИКА МИХАИЛА КОВАЛЁВА ДОВЕРИЛИ ПАВЛУ ДЕРЕВЯНКО. ПО СЮЖЕТУ ЕГО ГЕРОЙ ТЕРЯЕТ РАБОТУ ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И НЕУВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ. ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В СУПЕРЛИГУ, ЕМУ ПРЕДСТОИТ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ С ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ КОМАНДОЙ. ПОМЕШАТЬ ЕМУ В ЭТОМ ПОСТАРАЮТСЯ ПРОРЕКТОР-ПЕРФЕКЦИОНИСТ ИРИНА В ИСПОЛНЕНИИ ДАРЬИ УРСУЛЯ К И ЗАТАИВШАЯ ОБИДУ ЭКС-ДЕВУШКА НАТАЛЬЯ, КОТОРУЮ СЫГРАЕТ АННА НЕВСКАЯ. ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО: «Знаете, обычно, приступая к съёмкам фильма или сериала, из-за малого подготовительного периода и, как правило, из-за отсутствия репетиций, только через время понимаешь своего персонажа. А здесь авторы и режиссёр подготовились прекрасно, поэтому образ сразу был понятен. Это для актёра самое важное! Что касается моего героя, он, как поёт мой друг Саша Ревва, «грубиян, сексист и хам». А ещё крушение надежд родителей. Они мечтали, что он станет волейболистом, а Миша не вышел ростом, поэтому пошёл в тренеры, при этом обладая очень наглым, самоуверенным и дерзким характером. Но он действительно большой фанат волейбола, и за это ему можно многое простить». <Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Михаила Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — комментировал актёр. До съёмок в проекте СТС Павел занимался баскетболом, боксом, бодибилдингом и лёгкой атлетикой, а вот с волейболом не сталкивался. «Удар надо сделать получше, пободрее и пожёстче — я для этого и хожу на тренировки», — признавался он перед съёмками. Павел тренируется вместе с партнёршами по проекту два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы ЕЛЕНЫ ЗАРУБИНОЙ. Чтобы погрузиться в материал, актёры, сценаристы и продюсеры проекта посещали тренировочные базы и игры женской и мужской команд «Динамо», беседовали с тренерами и спортсменками, а также консультировались с Всероссийской федерацией волейбола. К слову, при создании главного героя авторы представляли заслуженного тренера России НИКОЛАЯ КАРПОЛЯ — обладателя «Спортивного Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». «Мне порекомендовали посмотреть, как Николай Васильевич ведёт себя во время игр, — рассказывал Павел Деревянко. — И я посмотрел: кричал он, конечно, сильно и активно жестикулировал. Тогда я понял, что это надо взять в оборот». На съёмках повышать голос придётся и АННЕ НЕВСКОЙ, которая сыграет девушку с амбициями. «Мне нравятся героини с характером! Смелые и решительные. В Наталье есть внутренняя сила, но прошлая обида делает её резкой, порой стервозной, поэтому и за словом в карман она не полезет. А вообще ей очень хочется просто быть счастливой», – комментировала актриса. Коллега Невской – ДАРЬЯ УРСУЛЯК – также сыграет героиню с непростым характером. «Мне страшно и жутко любопытно одновременно, — признавалась она. — Во-первых, это жанр, в котором мне не приходилось работать, а, во-вторых, раньше мне доставались роли мягких или травмированных женщин, а в Ирине есть отрицательные и даже агрессивные нотки». По словам актрисы, отношения между её героиней и Михаилом Ковалёвым будут очень напряжёнными: «Оба героя абсолютно сформированные и несгибаемые личности. Насколько Ирина уверена, что женщина имеет право, настолько Михаил шовинист, который не уважает женское мнение. В жизни мне встречались такие мужчины, и эти встречи были "незабываемыми". Конечно, с такими людьми иметь дело больше не хочется». Изменит ли главный герой отношение к женщинам и вернётся ли он в «большой волейбол», зрители СТС узнают в новом телесезоне. «ДЫЛДЫ» Скоро на СТС!



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