ГЕРОИ «КУХНИ» ВЕРНУЛИСЬ В ПРОШЛОЕ

13 МАЯ В 20:00 ЗРИТЕЛЕЙ СТС ВСТРЕТЯТ ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ ПОПУЛЯРНОГО СИТКОМА «СЕНЯФЕДЯ» — СПИН-ОФФА КОМЕДИЙНОГО ХИТА «КУХНЯ». ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ ДВА НЕРАЗЛУЧНЫХ ДРУГА-ПОВАРА В ИСПОЛНЕНИИ СЕРГЕЯ ЛАВЫГИНА И МИХАИЛА ТАРАБУКИНА СОСТАРЯТСЯ НА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ, ПОПАДУТ ВО ВРЕМЕНА МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА И ПРИМЕРЯТ ОБРАЗЫ ПУШКИНА И ОТЕЛЛО. МИХАИЛ ТАРАБУКИН: «Сцены-фантазии — это лучшее, что есть в нашем сериале. Для артиста это возможность показать себя совершенно другим, раскрыть себя с неожиданной стороны, чтобы зрители, продюсеры и режиссёры взглянули на актёров абсолютно другими глазами. И круто, что сценарий нам это позволяет!» В одной из самых ярких фантазий нового сезона актёры с помощью сложного пластического грима перевоплотились в ворчливых стариков. «Гримёры колдовали три часа, а в итоге сцену сняли всего за тридцать минут. Всё для вас, дорогие зрители, — признавался Сергей Лавыгин. — А вообще это было забавно, что мы только ни делали: и разыгрывали друзей, отправляя свои фотографии, и видео снимали, представляя, что у нас восемьдесят шестой сезон сериала, в общем, наслаждались новыми образами». Сложный грим ожидал Сергея Лавыгина и в другой сцене, где его герой Сеня представляет себя ревнивым Отелло. Ради этой сцены лицо и руки актёра полностью покрыли чёрной краской, которую после съёмок он смывал несколько дней. «Это сейчас вспоминать весело, а тогда мне было не до смеха, — рассказывал он. — Такой грим просто так не смоешь, поэтому приходилось оттирать его специальными средствами. Я потом ещё долго находил на себе частицы краски». Кроме того, актёры примерили образы Юлия Цезаря, Пушкина и героев фильма «Бумер», а в одной из сцен окунулись в эпоху татаро-монгольского ига: по сюжету с Сени требуют дань за его жену Марину (Анна Бегунова). «В тот день было очень холодно, а древнерусская одежда не спасала актёров, — вспоминает художник по костюмам Гелена Мартемьянова . —Для согрева мы предложили им надеть под костюмы термобелье, тёплые штаны и пуховики. Благодаря чему даже стройные актрисы приобрели пышные формы того времени».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЕРИАЛЕ Главным средством передвижения и местом работы героев стал подержанный американский автобус, который модернизировали и обклеили брендированной плёнкой. Художники поработали и над «начинкой»: для удобства съёмок вырезали дополнительные люки, освежили обивку сидений, установили новые руль и холодильник. Фудтрак оснащён реальным профессиональным оборудованием: внутри стоят плита, мойка, фритюрница, блендер, гриль для сосисок, жарочная поверхность для бургеров и посуда.

За вкусные деликатесы отвечает фудстилист Вячеслав Аратов, который работал над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и «Ивановы-Ивановы». Чтобы еда смотрелась соблазнительно, он использовал различные бытовые средства. Например, с помощью клея имитировал красивый всплеск молока или йогурта, а благодаря лаку для волос поддерживал свежий вид зелени.

Чтобы бургеры получились эксклюзивными, специально для сериала были изготовлены печати с изображениями рыбы и мяса. Все блюда казались такими аппетитными, что ничего не подозревающие прохожие даже пытались их купить.

В новых сериях компанию Марине и Сене составит её мама в исполнении Юлии Сулес, которая в своё время вместе с Сергеем Лавыгиным снималась в фильме «Горько!», где они тоже сыграли родственников. СПРАВКА «КУХНЯ» — комедийный сериал СТС о буднях первоклассных поваров московского ресторана французской кухни Claude Monet. В команде профессионалов Сеня занимал почётный статус главного специалиста по мясу, любителя розыгрышей и подкаблучника, который не прочь стащить со стола всё, что плохо лежит. В отличие от семьянина Сени, его лучший друг Федя считает себя воплощением мачо и профи в вопросах приготовления рыбы. «КУХНЯ» — обладатель премии «ТЭФИ», народной премии «Жорж», трижды признана лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На протяжении шести сезонов проект СТС неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ: самый успешный пятый сезон достиг 27,4 доли в своём тайм-слоте. Сериал зажил своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, в двух комедийных фильмах и спин-оффе «Отель Элеон». Права на формат «КУХНИ» были проданы одной из крупнейших студий CBS International, а оригинальная версия сериала была показана более чем в 20 странах и на интернет-ресурсах всемирно известных компаний HULU и Amazon. В каждом проекте «Кухни» появлялись новые герои в исполнении звёзд театра и кино, шоу-бизнеса и спорта: ОЛЕГ ТАБАКОВ, ИГОРЬ ВЕРНИК, СЕРГЕЙ БУРУНОВ, АНДРЕЙ БУРКОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР СЕМЧЕВ, АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ, ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА, ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ, БЬЯНКА, ИОСИФ ПРИГОЖИН, ЛЕОНИД АГУТИН И АНДРЕЙ МАЛАХОВ. «СЕНЯФЕДЯ» 2-й сезон С 13 мая — премьера на СТС!

Понедельник — четверг, 20:00



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