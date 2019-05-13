МИХАИЛ ШАЦ СОБРАЛ ЗВЁЗД НА ДИВАНЕ

25 МАЯ В 23:00 ТЕЛЕВЕДУЩИЙ МИХАИЛ ШАЦ ПРИГЛАСИТ ИЗВЕСТНЫХ АКТЁРОВ, БЛОГЕРОВ И МУЗЫКАНТОВ ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ШОУ СТС «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ». В новой программе встретятся две команды звёзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Играть в домашние игры и бороться за максимальный приз в 500 000 РУБЛЕЙ предстоит: Елене Летучей, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Пелагее, Анне Седоковой, Юлии Топольницкой, Роману Курцыну, Антону Лирнику, Роману Юнусову, Никите Ефремову, Марии Иваковой, Ольге Шелест, Екатерине Гусевой, Анне Цукановой-Котт, Денису Кляверу, Юлии Ковальчук, Лизе Арзамасовой, Александру Рогову и другим звёздным гостям. ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ: «Обожаю игры, обожаю дурачиться, поэтому всё, что происходило на съёмках программы, мне по душе. Считаю, что неважно, сколько тебе лет и какой у тебя статус, так весело проводить время просто необходимо. В некоторых конкурсах я даже раскрыла себя с неожиданной стороны. Честно говоря, я редкий гость развлекательных шоу, но здесь другая история, так что, если позовут ещё раз, обязательно приду». СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ: «Это тот случай, когда не нужно надевать на себя маску какого-то героя. Мы просто пришли повеселиться, отдохнуть и классно провести время. Надеюсь, эта атмосфера передастся через экран, и наши зрители, сидя на диване или за столом, получат заряд позитива». Угадать песню в исполнении компьютера, собрать «звезду» из кубиков, стать таксистом, узнать сериал по набору эмодзи, объяснить слово с завязанными руками, спеть хит с помощью одного звука — эти и другие испытания ожидают героев каждого выпуска. «Сложней всего что-то изображать с завязанными руками, — признавалась ОЛЬГА ШЕЛЕСТ на съёмках. — А вообще я обожаю играть, особенно мне нравятся "Имаджинариум", "Крокодил" и "Мафия"». Такое развлечение по душе и Юлии Топольницкой: «Я достаточно много играю с друзьями, чаще всего в "Шляпу". Это и понятно, чем ещё заняться на вечеринках после двадцати пяти?» В отличие от коллег АЛЕКСАНДР НЕЗЛОБИН не считает себя фанатом домашних игр. «Все мои друзья постоянно играют, а я терпеть не могу что-то показывать, — признавался ведущий и продюсер шоу "Слава богу, ты пришёл!". — Но здесь, на удивление, я получил большое удовольствие и сделал неожиданное открытие: оказывается, у меня всё в порядке с эрудицией и я неплохо соображаю». За музыкальное сопровождение развлекательного шоу отвечает группа JUKEBOX TRIO — участники многочисленных музыкальных фестивалей и телешоу. «Все, что звучит в программе, исключительно оригинальный материал. Можете нас называть музыкальными богами этого проекта, — шутили музыканты. — Кстати, в каждом выпуске мы так увлечены игрой, что порой чуть ли не бросаем микрофоны и не выбегаем на помощь нашим звёздам. Шоу действительно очень смешное, увлекательное и заряжает энергией». «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» Премьера на СТС — 25 мая в 23:00!

По субботам В каждом выпуске «Дело было вечером» встретятся две команды звёзд под руководством капитанов – обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звёздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.



См. также новости:

СТС ГОТОВИТ НОВОЕ ШОУ «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»

Теги: Дело было вечером