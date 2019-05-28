Старт съемок нового сезона на Dомашнем: любовь, интриги и тайны прошлого «Женский доктор» возвращается!

На телеканале Dомашний стартовали съемки нового 4 сезона остросюжетной медицинской драмы о буднях частной гинекологической клиники профессора Климова. Совсем скоро зрители вновь встретятся с любимыми героями и познакомятся с новыми. Главная интрига сезона:

кто же станет новым женским доктором? После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко. Роль нового женского доктора сыграет актер Петр Рыков. Его герой Александр Родионов приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа. Какую роль он решится примерить на себя? Будет ли он неопытным интерном, как Джордж Дориан из «Клиники», трудягой Дагом Россом из «Скорой помощи» или дерзким и циничным, как Доктор Хаус? В тайнах характера доктора Родионова нам еще предстоит разобраться. Петр Рыков «Могу с уверенностью заявить, что мой Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова (улыбается). Он нравится мне спокойствием и внутренней уверенностью в своих поступках. Он готов отстаивать свои решения и порой даже поколотить кого-то, чтобы добиться правды. Еще мне импонирует, что Родионов не идет на компромиссы, а хочет встретить настоящую любовь», - прокомментировал Петр Рыков Обаятельная улыбка, уверенность в себе, харизма и профессионализм – такого героя увидят телезрительницы! Принципиальность, неподкупность, умение жертвовать своими интересами ради пациенток – таким должен быть настоящий женский доктор! Родионов готов идти на риск и бороться до последнего за жизнь матерей и малышей, при этом врачуя и душевные раны тех, кто обратился к нему за помощью. Доктору Родионову предстоит покорить сердца телезрительниц, пациенток и сотрудников клиники, а вдохновить мужчину на свершения может только любовь! В новом сезоне ее будет очень много! Между Родионовым и новой заведующей отделением гинекологии Натальей Тимченко сразу возникнет симпатия, но прошлые травмы и тайны не позволят им открыто проявить свои чувства. К тому же, на пути Александра появится неожиданный соперник – уже знакомый нам доктор Седельников… Наталья Тимченко ставит карьеру на первое место и добилась высокой должности благодаря упорству и профессионализму. Сможет ли она устоять при знакомстве с новым доктором? Выберет карьеру или любовь? Прошлую жизнь или настоящие чувства? Дарья Егоркина «Моя Наталья Ивановна – успешная женщина. Она достигла серьезных высот в профессиональном мире, а вот в личной жизни не все так гладко. У нее растет сын, которого она воспитывает одна. Мне очень импонирует ее сила, нравится то, что она добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. Хотя, возможно, самым сложным испытанием для нее станет любовь». Сюрпризом для всех станет возвращение в сериал главного карьериста и интригана прошлого сезона – красавца Олега Чернова. За его возвращением стоит профессор Розенталь, который хочет любой ценой присвоить себе результаты исследований генетической лаборатории Квитко… Но работа работой, а в личной жизни Чернова появится та, кто сможет растопить его ледяное сердце. Как будут развиваться их отношения? Победит ли любовь козни и зависть? На что пойдет Чернов ради карьеры? Узнаем в новом сезоне! Тарас Кузьмин «Когда мой герой в прошлом сезоне уехал работать в Африку, я был уверен, что сценаристы перенесут место действия в Уганду (смеется). Но, выходит, в клинике еще осталась работа для Чернова. Я с огромным удовольствием возвращаюсь к съемкам, потому что обожаю своего героя. Каким он будет? Секрет. Но, я уверен, зрительницам понравится!» Клинику возглавит уже знакомый нам генетик Лев Борисович Квитко. Под его руководством в лаборатории ведутся исследования, направленные на коррекцию дефектных генов плода в утробе матери. Пока Лев Борисович занят наукой, его неугомонная жена Вита Игоревна пытается пристроить шустрых близнецов - мест в садиках нет, а в декрете Вита уже засиделась… Новые интриги, неразгаданные тайны прошлого, колорит врачебного закулисья и, конечно, любовь – в четвертом сезоне сериала «Женский доктор» на Dомашнем! В новом сезоне, как и в предыдущем, будет 40 серий, а съемки продлятся до августа 2019 года. Вот, что рассказала о четвертом сезоне «Женского доктора» шоураннер Юлия Мищенко: «В новом сезоне будет много добрых и светлых историй. Наши герои будут бороться за жизни детей и оберегать здоровье их матерей, помогать семьям находить пути понимания и прощения. Ну и, конечно же, мы уделим много внимания нашей главной романтической паре - Наталье Тимченко и Александру Родионову. Также не обойдется без приправ: будут тайны, загадки и интриги…» Над созданием проекта будут работать несколько режиссеров, а запускает сериал опытный Андрей Осмоловский: «Весь сериал пропитан любовью, добавится и детективная составляющая – сценарий написан очень плотно, событийно и интересно. Конечно, на первый план выйдут душевность и человечность, но при этом будут и интриги, и перипетии. Не стану все раскрывать, ждите и смотрите новые эпизоды «Женского доктора»!» Интересные факты о съемках сериала «Женский доктор – 4»: специально для съемок было изготовлено 10 силиконовых кукол-младенцев: мальчиков и девочек, в точности повторяющих анатомию

новорожденных;

на съемках первых серий было использовано 3000 резиновых перчаток, 1000 медицинских масок, перелито 30 литров искусственной крови и 200

литров физраствора. Съемки продолжаются;

для изготовления накладных животов понадобилось снять отпечаток живота беременной женщины и по гипсовой заготовке было сделано

8 силиконовых макетов для различных сроков беременности, а также эксклюзивные животы для проведения операции кесарева сечения;

для съемок в операционных в кадре используется настоящее медицинское оборудование. «Женский доктор-4»: скоро на Dомашнем!

Теги: Женский доктор