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«СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 17 июня в 19.00 Премьера на Dомашнем!

05.06.2019

СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ

СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУНа телеканале Dомашний – премьера 4-серийной мелодрамы «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» режиссера Павла Тупика, главные роли в которой исполнили Мария Аниканова и Анна Дьяченко.

Ксения Белявская – дочь состоятельного человека, который оплатил ей обучение в элитном колледже Великобритании. Несмотря на это, отношения у нее с отцом довольно прохладные. Ксения не очень хочет возвращаться в Россию, но все же вынуждена приехать на несколько дней, чтобы поздравить папу с юбилеем. Внезапно на торжестве появляется женщина, с которой у отца Ксении когда-то был курортный роман. С ней рядом девушка по имени Даша, ровесница Ксении, которая оказывается ее сводной сестрой.

Ксения в шоке, отец узнает свою бывшую возлюбленную Надежду, а вот Дашу видит впервые…. Правду ли говорят Даша и ее мать? Что теперь делать Ксении и как строить отношения с внезапно объявившейся сестрой? Смогут ли они стать близкими людьми или начнут борьбу за богатое наследство общего отца?

«СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»

17 июня в 19.00

Премьера на телеканале Dомашний!!! 

СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ


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