На телеканале Dомашний – премьера 4-серийной мелодрамы «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» режиссера Антона Азарова, главные роли в которой исполнили Юлия Топольницкая и Артем Алексеев.

Трое лучших друзей Кирилл, Антон и Михаил знали друг друга с самого детства, и даже мечта у них была общая – совершить кругосветное путешествие и повидать мир. Но судьба распорядилась иначе. Когда ребята выросли, Михаил стал главным врачом-педиатром родного города, Антон – программистом, а Кирилл – главным редактором известного мужского журнала. Вот только никто из них не встретил свою любовь и не завел семью.

Все изменилось, когда Михаила пригласили дать интервью на телеканал, где он познакомился с красавицей-телеведущей Соней. Он сразу понял – это его судьба! Соня ответила взаимностью. Но ее беспокоило, что любимый не знакомит ее со своими лучшими друзьями и скрывает их отношения. Отчаявшись, она самовольно явилась на встречу трех друзей в кафе и поставила Михаила в неловкую ситуацию…

Примут ли Соню лучшие друзья ее мужчины? Ведь возможно, ее сердце поспешило сделать выбор… Удастся ли Соне и Михаилу сохранить любовь, и что он выберет – вторую половинку или настоящую мужскую дружбу? …

«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»

18 июня в 19.00

Премьера на телеканале Dомашний!!!

