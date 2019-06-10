Горбачёва, Галустян и Деревянко заменят голливудских звёзд

21 июня в 23:00 на телеканал СТС вернётся комедийное «Шоу выходного дня» и его ведущие, лауреаты «ТЭФИ 2018» Антон Лирник и Роман Юнусов. В новых выпусках шоу под их обаяние попадут: Ирина Горбачёва, Павел Деревянко, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Ирина Старшенбаум, Михаил Шац, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Юлия Михалкова, Тимур Родригез, Марина Федункив, Михаил Башкатов, Рита Дакота, Варвара Визбор, Маша Вэй и другие звёзды.

В обновлённом формате шоу трёх звезд каждого выпуска ожидает целый микс юмористических испытаний. В первой программе Тимур Родригез зарифмует шуточные строчки в стиле блюз, Алина Алексеева покажет смешных животных-мемов, а Михаил Галустян превратится в крёстного отца Дона Спагетти в новой постоянной рубрике «Очень серьёзное кино». Во время комедийного скетча с криминальной начинкой актёр отметит День Сызрани, станцует как пингвин и организует продажу армянского сыра и хурмы.

Испытание голливудскими фильмами пройдут и другие звезды. Так, Михаил Шац станет киборгом Шаценеггером, Марина Федункив заменит Шэрон Стоун в «Основном инстинкте», а их коллега Ирина Горбачёва сыграет главную героиню легендарного фильма «Титаник». На съёмках актриса примерила платье и украшения в духе 20-х годов: «Даже ожерелье подобрали такое же, как в "Титанике", — удивлялась Ирина. — Обычно меня просят сделать что-то танцевальное, а здесь театральная история с переодеваниями, что стало полной неожиданностью. На самом деле шоу необычного формата — это круто, смешно, оригинально, ни на что не похоже».

Проверить себя в неожиданных условиях предстояло и исполнителю главной роли в сериале «Дылды» Павлу Деревянко, который перевоплотился в Нео из «Матрицы». «Вжиться в роль я не успел, хотя, конечно, образ шикарный, — улыбался он. — Такая живая импровизация, к сожалению, не является моей сильной стороной, но это было весело, вкусно, по-доброму и классно!»

В новых выпусках звёзды не только украшают классику кинематографа, но также угадывают знаменитостей по рисункам детей, принимают душ из перьев и лепестков роз, помогают бабушкам сделать селфи и даже передают послание инопланетянам с помощью жестов. Как раз последнее предстояло сделать звезде «Притяжения» Ирине Старшенбаум. «Мне кажется, в импровизации заключается почерк каждого артиста, — признавалась актриса. — То, что происходило сегодня, было похоже на актёрский тренинг. Не знаю, насколько талантливо получилось, но было весело. Столько активностей, надо было вместо платья взять худи и леггинсы».

Во втором сезоне съёмки развлекательного шоу перенеслись из Санкт-Петербурга в Москву. Среди постоянных участников программы — популярный блогер Ника Вайпер, человек-пластилин Александр Волохов, самый загадочный комик-корреспондент Митя Сорокин и главный усатый стендапер страны Руслан Мухтаров. За музыкальную поддержку проекта отвечают бывшие квнщики из группы «Камызяки Бэнд».

«ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ»

21 июня – премьера на СТС!

по пятницам в 23:00

