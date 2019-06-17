В Санкт-Петербурге завершились съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Пропасть между нами» для телеканала Dомашний. Главные роли в картине исполнили Алексей Матошин, Наталья Терехова, Игорь Ботвин, Елена Купрашевич. У Нади была счастливая жизнь – любимый муж Валерий и трое прекрасных детей. Но однажды все рухнуло – Надя узнала, что Валерий изменяет ей с ее же лучшей подругой Ларисой. Валерий и Надя поссорились на пути домой в автомобиле, и он сбил молодую женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Надя понимала, что с ней детей ждет жизнь впроголодь, и решилась на отчаянный шаг ради них - взяла вину Валерия на себя и села в тюрьму… Когда вышла, оказалось, что муж давно живет с Ларисой, а дети почти забыли маму… В безуспешных попытках найти работу Надя устраивается в фирму бизнесмена Михаила, который оказывается мужем той самой погибшей женщины… Не зная об этом, героиня замечает, что Михаил проявляет к ней не только рабочий интерес… Михаил тоже не подозревает, кто работает у него бухгалтером… Что будет, когда правда станет известна? Сможет ли Надя начать жизнь заново и вернуть себе детей? Простит ли Михаил ту, из-за которой стал вдовцом? Преодолеют ли они пропасть, которая лежит между ними? Наталья Терехова, Надя: «Для меня это фильм о материнской любви. Моя героиня идет на очень серьезный шаг, ломает свою жизнь ради детей. Не знаю, смогла бы я решиться на такой сильный поступок – разлуку с ними. Каждый раз, я представляла, что было бы, если все это произошло с моими детьми, и слезы сами лились рекой. Моя героиня очень сильный внутренне человек, для меня эта роль – настоящий вызов, работа на пределе своих психофизических возможностей». Алексей Матошин, Михаил: «Играть негодяя гораздо легче, чем положительного героя. Не скажу, что мой герой такой уж хороший, но роль непростая. Тем более, что в сюжете есть и любовь. Мой герой влюбился в женщину, которую считает убийцей своей жены. И у него сильный внутренний конфликт между чувством и долгом. Как он разрешится? Увидим очень скоро». Михаил Кабанов, режиссер: «Наша картина – о том, что любая ошибка семейного мужчины способна разрушить его жизнь. А женщина всегда может дать ему второй шанс. В этом фильме есть все – любовь, беда, трогательная материнская забота и даже юмору место нашлось. Мы ориентировались на лучшие голливудские мелодрамы, и уверены – зрителям наша история будет очень интересна». «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» скоро на Dомашнем



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