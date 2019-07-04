Лиза Арзамасова стала Ивановой

Актриса и телеведущая Лиза Арзамасова впервые после хита «Папины дочки» снимается в проекте СТС. В новом сезоне комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» она играет сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). По этому случаю коллеги подарили Лизе шуточный паспорт с новой фамилией, таким образом пригласив в киносемью Ивановых. Лиза Арзамасова (Анастасия): «Вот так поменяла фамилию, не выходя замуж. А если серьёзно, конечно, мне приятно вернуться на родной канал да ещё и сниматься в сериале, который зрители очень любят. Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семёном Трескуновым и Лёшей Лукиным мы познакомились ещё в прошлом году на съёмках новогоднего шоу». По словам режиссёра Фёдора Стукова, который снимает новый сезон «Ивановых-Ивановых», для Лизы участие в сериале станет испытанием: «К нам вернулась "папина дочка", легенда канала СТС, для которой мы приготовили сюрприз: Лиза появится в очень необычном качестве. К слову, испытания ждут не только её: я и сам себя чувствую новорожденным, которому предстоит стать членом семьи Ивановых». В новом сезоне, девиз которого «Каждый сам за себя», герои в исполнении Михаила Трухина, Сергея Бурунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова, Алексей Лукина и Юрия Ицкова строят не только семейные отношения, но и амбициозные карьерные планы. Так, Полина и Лида открывают собственный бутик, Лёша распахнёт двери своего зоопарка, Данила станет управляющим автосалона, заменив отца, а Антон тем временем создаёт интернет-магазин. Сергей Бурунов (Антон): «У меня, в отличие от Антона, нет бизнес-жилки вообще. Что касается интернет-магазинов, пользуюсь их услугами, потому что иначе мне из шопинг-центра можно и не выйти: сейчас каждый поход по магазинам превращается в фотосессию». На съёмках актёр признавался, что рад снова поработать с Фёдором Стуковым, с которым снимался в сериале «Шерлок Холмс». «Мы пересекались на площадке много лет назад, когда я был молод и непорочен, носил чуб и пробор на правую сторону, — шутил Сергей. — Но, вообще, Федя — талантливый отзывчивый и порядочный человек, что редкость в наше время. Мы учились в одном театральном училище имени Щукина, поэтому нам всегда есть о чём поговорить». Кроме нового режиссёра и героини Лизы Арзамасовой, в четвёртом сезоне запланировано модное преображение известной телеведущей, имя которой пока держится в секрете. «Ивановы-Ивановы» 4-й сезон скоро на СТС! Производство: PICK UP FILM Жанр: комедийный сериал Режиссер-постановщик: Фёдор Стуков Оператор-постановщик: Григорий Володин Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов Продюсеры: Евгений Юранов, Юрий Овчинников Креативный продюсер: Никита Герфанов Авторы сценария: Сергей Фирсов, Дмитрий Матросов, Кирилл Соловьев, Анна Симикина, Алексей Лебедев, Евгений Русак, Денис Косяков, Вадим Островский, Евгений Юранов, Никита Герфанов В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков, Елизавета Арзамасова, Василина Юсковец, Грант Тохатян, Виктория Маслова, Юлия Подозёрова, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Юлия Сулес, Ирина Ракшина, Александр Обласов, Валерий Панков, Артём Федотов и др. Хронометраж: 24 минуты Кол-во серий в сезоне: 21

